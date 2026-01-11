LITERATURA
Recorden Ramon Cabau
La Fatal acull la presentació de la biografia del restaurador lleidatà. Amb la presència de l’autor, Marc Casanovas
La llibreria La Fatal de Lleida va ser ahir escenari de la presentació de la biografia Una òpera gastronòmica. Vida i mort de Ramon Cabau, ànima de la Boqueria (Ara Llibres), a càrrec del periodista gastronòmic Marc Casanovas (Barcelona, 1979). L’acte va estar conduït per la lleidatana Alba Balcells, presidenta de l’Institut Català del Suro. L’espai es va quedar petit, a causa del gran nombre de persones que van acudir a la cita.
Cabau (Bell-lloc d’Urgell, 1924-Barcelona, 1987) va ser una estrella mediàtica durant els anys 60 i 70, època en què va revolucionar la cuina catalana des del Mercat de la Boqueria de Barcelona (del qual es diu que va ser una de les seues ànimes) i el restaurant Agut d’Avignon que va obrir el 1962 a la capital catalana.
Durant la presentació, Casanovas i Balcells van comentar la vida i trajectòria del restaurador, que va estar marcada pel seu trastorn bipolar. Va tenir “una vida de pel·lícula”, va comentar l’autor de la biografia divendres passat a SEGRE, i va afegir que “va acabar de forma tràgica, suïcidant-se precisament a la seua estimada Boqueria, el 31 de març del 1987, després d’ingerir cianur”.
El periodista va descobrir la figura de Cabau, que havia “caigut en l’oblit”, mentre preparava el seu anterior llibre, va explicar. “Em vaig assabentar que Llorenç Petràs, que tenia la parada de bolets més famosa de la Boqueria, va reivindicar les trompetes de la mort amb Cabau”, va recordar.