EXPOSICIÓ
Fans de la talla en fusta, al Cercle de Belles Arts
Obres d’una vintena d’alumnes de l’escultor Félix Barrachina
La fusta, treballada de mil i una formes artístiques, va ser ahir la gran protagonista al Cercle de Belles Arts de Lleida. La sala d’exposicions de la històrica entitat, al carrer Major 24, va inaugurar la mostra Tallistes de Rufea, amb escultures i relleus en fusta obra d’una vintena d’alumnes del taller del mestre Félix Barrachina. No es tracta d’estudiants d’una formació reglada sinó de fans –molts d’ells jubilats– de la talla en fusta, que segueixen els dissabtes les classes magistrals de l’escultor a l’empresa familiar, Tableros-Maderas Barrachina, en el 65 de la partida de Rufea de l’Horta de Lleida. Tant alumnes aficionats que s’inicien com a veterans amb molts anys d’experiència. Un dels més bregats, l’advocat José Luis Rodríguez García, ja jubilat, va rememorar els seus inicis als anys 50 al taller de Bernabé Farré, on va coincidir amb Barrachina: “Aquell estudi taller era veí al celler Blasi, al carrer Sant Martí. Allà vam veure esculpir Jaume Perelló. Era un espai freqüentat també per artistes del Cercle, com el llavors jove escultor i pintor Albert Coma Estadella, el professor de dibuix i músic Lluís Perelló i fins i tot l’historiador Josep Lladonosa, que sempre entrava quan venia de les seues habituals visites al Castell per xarrar una estona.” L’exposició estarà oberta fins al 27 de febrer.