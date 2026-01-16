FESTIVAL
Montse Sanjuan, convidada en el Tiana Negra per l’èxit d’‘Anna Grimm’
L’escriptora lleidatana Montse Sanjuan, autora dels llibres protagonitzats per la sergent Anna Grimm, serà entrevistada per la també escriptora Anna Maria Villalonga el dissabte 24 de gener (a la 13.00), en el marc del festival literari Tiana Negra de Barcelona. Ja fa 12 anys que va sortir a la llum la primera novel·la de Sanjuan sobre aquesta sergent lleidatana dels Mossos d’Esquadra. De fet, s’espera que la cinquena aventura d’Anna Grimm arribi a les llibreries a partir del segon semestre d’aquest any.
El Festival Tiana Negra estrenarà el proper dia 23 l’edició número catorze, que posarà l’accent en la memòria i la trajectòria de la novel·la negra amb l’homenatge als 40 anys de La Negra i els 50 anys de La Magrana, una editorial i una col·lecció “referents del gènere en català”.