Naix la ‘Comunitat’ del Museu Morera de Lleida
Un club d’amics del museu lleidatà per “fidelitzar el públic, que podrà aportar idees sobre la planificació i programació de l’equipament”. Ja compta amb uns setanta inscrits
Formar part de la “Comunitat Morera” per estar a l’última de tot el que es cou al Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. “Una fórmula alternativa del que serien els amics del museu”, va comentar ahir el director de la pinacoteca, Jesús Navarro. El Morera va acollir a la tarda la presentació d’aquest nou club que, després d’unes setmanes inicials de promoció, ja compta amb prop de setanta persones inscrites. Moltes d’elles no es van perdre l’acte, en el qual es van repartir els primers carnets d’aquesta Comunitat. “És una manera de recolzar també el Morera”, va assenyalar Navarro, abans de desgranar els avantatges associats a formar part d’aquesta “família” artística, a canvi de 15 euros a l’any: entrada gratuïta, visites a exposicions amb artistes, descompte del 10% als articles de la botiga, una visita a la sala de reserva, accés il·limitat a continguts multimèdia, trobades participatives o entrada gratuïta a la gran majoria d’equipaments de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya.
Navarro va destacar la filosofia que hi ha subjacent en aquest nou projecte: “Volem que des de la Comunitat ens ajudin a planificar el nou Morera, aportant opinions i idees sobre aspectes de la programació d’exposicions.” De fet, els membres de la Comunitat seran també els primers a conèixer el cartell expositiu de cada any. Ahir mateix van conèixer-ne els detalls, com la pròxima exposició temporal, que s’estrenarà el 12 de març. Es tracta de Contra Pastoral. Art i Pagesia, una singular mostra temàtica que busca interpretar des del terreny de l’art i la cultura les greus problemàtiques que afecten el món rural a Catalunya.
Hàbits alimentaris més saludables, a través de l’art
El Museu Morera també va anunciar ahir la segona edició del projecte AlimentAR-T, una iniciativa impulsada pels professionals de l’Atenció Primària de Lleida que utilitza les obres d’art com a eines per promoure hàbits alimentaris saludables entre la població adulta. S’han previst deu sessions setmanals al Morera (els divendres, a partir del dia 23), amb grups reduïts (màxim 20 persones). Deu obres de les col·leccions del museu permetran abordar qüestions vinculades a la salut, com els tipus d’aliments i nutrients, la medicina tradicional o la lectura d’etiquetes. Inscripció prèvia imprescindible, al Morera o els CAP de Lleida.
L’exposició inaugural, després de 72.000 visites, s’allarga al maig
Arrels i horitzons, l’exposició amb què es va estrenar el 13 d’abril del 2024 la nova seu del Morera, a la rambla Ferran, durarà finalment una mica més de dos anys. El tancament estava previst diumenge passat, però la direcció del museu l’ha prorrogat fins al 31 de maig, per remodelar-la durant l’estiu. Des de la inauguració, ha rebut més de 72.000 visitants. Una de les tres plantes que ocupava aquesta exposició a l’edifici es va convertir a l’octubre en l’espai de mostres temporals, que va estrenar la dedicada a la fotògrafa lleidatana Palmira Puig, que ha rebut més de 1.700 visites fins ara.