Bombers atén 243 avisos per pluja fins les 9 d’aquest diumenge, la majoria a Lleida
Bombers de la Generalitat ha atès 243 avisos, des de les 18 hores d’aquest dissabte i les 9 hores d’aquest diumenge, per fets relacionats amb la pluja a Catalunya, la majoria dels quals a Lleida.
Es tracta d’avís per arbres caiguts, lliscaments i acumulacions d’aigua, i els Bombers han detallat que no hi ha hagut "gens greu", en un missatge 'X' recollit per Europa Press.
A la Regió d’Emergències de Lleida han fet 73 atencions, a Tarragona 54, al Sud 44, al Nord 41, al Centre 26, a les Terres de l’Ebre 4 i a Girona 1.