FESTIVAL
Animac exhibirà més de 100 curts a les seccions oficials
Selecció de cine d’autor contemporani i talent emergent internacional
Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, que organitza l’ajuntament de Lleida, va fer pública ahir la selecció de 110 curtmetratges que formaran part de les seccions oficials de l’edició 2026, que se celebrarà del 19 al 22 de febrer a la capital del Segrià. La programació reunirà obres recents d’autors d’arreu del món, amb una destacada presència del 2D, una forta càrrega autoral i una clara aposta per la diversitat de mirades, temàtiques i llenguatges. Les obres seleccionades es repartiran en les seccions Curts, Futur Talent, Petit Animac i Animac Talent.cat.
La secció oficial Curts inclourà una selecció internacional que aborda temes com la infància, la memòria, la malaltia, la maternitat o la solitud, sovint des d’una mirada íntima i emocional. Entre els títols destacats es troben Une fugue (2025, França), d’Agnès Patron, una obra delicada i sense diàlegs; Kutyafül (Dog Ear) (2025, Hongria), de Péter Vácz, un curtmetratge de gran densitat psicològica centrat en la infància i l’afecte; o El cuerpo de Cristo (2025, Espanya), de Bea Lema, adaptació animada del còmic homònim guardonat amb el Premi Nacional del Còmic, que parteix d’una experiència familiar marcada per la malaltia mental.
La secció Futur Talent, dedicada als curts d’escoles d’animació del món, presentarà 33 obres que confirmen l’alt nivell creatiu de les noves generacions. El Petit Animac oferirà una programació amb 33 films, especialment cuidada per al públic infantil i familiar, amb obres que combinen humor, emoció i valors.
Així mateix, Animac Talent.cat posarà el focus en el talent emergent de les escoles de cine dels territoris de parla catalana, amb una selecció que reflecteix la diversitat de tècniques i narratives del panorama formatiu actual. Entre els deu curts seleccionats es troben Ramen for Two (2025), de La Salle-URL, i Un trato brillante (2025), de l’ECIB.
El certamen, amb un rècord de 759 inscripcions de pel·lícules
■ La 30 edició d’Animac ha rebut 759 inscripcions de films, produccions procedents de 85 països. Una xifra que consolida el creixement sostingut dels últims anys i reforça el caràcter internacional de la Mostra. Les inscripcions han passat de 562 films el 2024 a 721 el 2025, fins a arribar al rècord de 759 d’aquest any; i la diversitat territorial continua ampliant-se, amb una evolució de 53 països el 2024, 71 l’any passat i 85 en l’actual edició.Animac reivindicarà aquest any, sota el lema Things Change, el canvi com a força creativa i element essencial de l’animació i del món contemporani. La cineasta irlandesa Nora Twomey rebrà el Premi Honorífic, mentre que el director alemany Andreas Hykade serà distingit amb l’Animation Master.