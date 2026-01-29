FESTIVAL
Lleida, capital de la música en directe
La cinquena edició del cicle ‘Play Lleida’ inclou concerts de quinze bandes i artistes emergents. Siloé, Elena, Inuits i Paula Milara, entre els participants lleidatans que protagonitzen el cartell
La capital del Segrià tornarà a omplir-se de música en directe amb la 5a edició del cicle de concerts Play Lleida, que arrancarà el 7 de febrer amb un cartell carregat de novetats sota la direcció artística del fotògraf i DJ Rafa Ariño. Aquest any, els concerts es convertiran en un aparador perquè els artistes puguin estrenar noves propostes en primícia.
Tal com va explicar ahir Rafa Ariño durant la presentació del cartell a la fàbrica San Miguel, alguns gestors i programadors culturals de tot l’Estat assistiran als concerts per seguir de prop el talent local, consolidant el festival com un punt de trobada entre músics, públic i indústria. “Cada artista arriba amb una proposta nova que presentarà en primícia”, va destacar el director artístic de Play Lleida, que ha volgut convertir el festival en un punt de referència cultural dins del circuit musical català.
La regidora de Cultura de l’ajuntament, Pilar Bosch, va assenyalar que Play Lleida “connecta la ciutat amb la resta del circuit musical” i permet “arribar a nous públics”. El 7 de febrer, la Sala Biloba de Lleida acollirà el primer concert a càrrec de la banda indie Siloé. Els seguiran al llarg del mes altres grups com Verbo Odiado, Inuits i Jane Ale, que pujaran a l’escenari de la Sala Manolita. Durant març i abril, formacions com Neverland Bari, La Banda de Jonás, Paula Milara, Gasset, Elena, Sil i Anabel Lee es repartiran entre la Sala Manolita i la Sala Tocata.