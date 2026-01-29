INFORME
Lleida va rebre 1,5 milions de Cultura el 2023 sense concurs
FiraTàrrega i la Seu Vella, principals beneficiaris de subvencions directes
Set ajuntaments, consorcis i entitats de Ponent van rebre el 2023 des del departament de Cultura de la Generalitat un total d’1.503.265 euros en subvencions directes, sense concurs públic, segons detalla l’últim informe publicat ahir de la Sindicatura de Comptes, referit a aquell exercici anual. Entre les conclusions d’aquesta institució, destaca la recomanació a la conselleria de “millorar la transparència de les subvencions directes”. L’any 2023, Cultura va atorgar subvencions sense concurs públic per un valor total de 62,08 milions (el 23 per cent del total) a 212 beneficiaris.
Així, a Ponent van destacar les rebudes per FiraTàrrega (445.000 euros) des de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); pel consorci del Turó de la Seu Vella (310.000 euros per a les despeses corrents de l’any), directament des de la conselleria de Cultura; i per l’ajuntament de les Borges Blanques (268.631 euros de revisió extraordinària de preus de la construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues) des de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).
També van atorgar aquell any subvencions nominatives directes al Museu de Solsona Diocesà i Comarcal (180.000 euros) i a l’Institut d’Estudis Aranesi (56.000).
En l’informe de la Sindicatura també apareixen dos subvencions excloses de concurrència pública per als ajuntaments de Lleida i de Tàrrega. En el primer cas, per a honoraris de la redacció del Pla Director de Muralles de la Seu Vella (125.000 euros en espècie), i en el de la capital de l’Urgell, per a la redacció del projecte bàsic i executiu d’ampliació de l’Arxiu Comarcal (118.634 €).
En l’informe, la Sindicatura assenyala que, en general, la justificació de la concessió directa de les subvencions per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari és “insuficient i molt poc concreta”, i afegeix que algunes partides es podrien haver inclòs en convocatòries públiques existents.