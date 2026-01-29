CINE
Susan Sarandon, Goya Internacional 2026 per la seua “filmografia extraordinària”
L’actriu nord-americana Susan Sarandon rebrà el Goya Internacional 2026, tal com va anunciar ahir l’Acadèmia de Cine d’Espanya. La gala tindrà lloc el pròxim 28 de febrer a Barcelona i reconeixerà la seua trajectòria com una de les figures més destacades del cine nord-americà.
Sarandon, coneguda per les seues memorables interpretacions en pel·lícules com Thelma i Louise, El client o Pena de mort, se suma a altres personalitats internacionals que han rebut aquest premi, com Cate Blanchett, Juliette Binoche o Sigourney Weaver. L’Acadèmia ha ressaltat la seua carrera per “interpretacions memorables en títols que han marcat la història del cine i la cultura popular”, així com el seu compromís social i polític. Precisament ahir es va anunciar que l’actriu nord-americana participarà amb Antonio Banderas a Unmerciful Good Fortune, un thriller sobrenatural de 308 Entertainment dirigit i escrit per Tirsa Hackshaw.
La cinta, que es troba actualment en preproducció, està basada en una obra teatral d’Edwin Sánchez.