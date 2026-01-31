GUARDONS
El Petit de Cal Eril, Premi Ciutat de Barcelona pel seu últim disc
Distingeixen l’àlbum ‘Eril, Eril, Eril’ del lleidatà Joan Pons
L’artista de Guissona Joan Pons, al capdavant del seu projecte musical El Petit de Cal Eril, va ser guardonat ahir amb un dels Premis Ciutat de Barcelona 2025 (que s’entregaran el proper 11 de febrer a l’ajuntament de la capital catalana), en aquest cas en la categoria de música pel seu últim treball discogràfic, Eril, Eril, Eril, que l’any passat va representar la seua tornada a l’escena després d’un silenci discogràfic de tres anys. Aquest disc es va publicar a totes les plataformes digitals el 9 de maig, però dos dies abans el públic que es va citar al Centre d’Art La Panera de Lleida va poder disfrutar en exclusiva del so dels dotze temes de l’àlbum, en una sesió amb el mateix Joan Pons. I a finals de juny, el recinte del Mercat del Pla va acollir un dels primers concerts de presentació del disc, amb Pons al capdavant de tota la banda.
Els jurats dels Premis Ciutat de Barcelona també van anunciar els guanyadors de les altres 18 categories, dotze en l’àmbit cultural i sis en el de ciències. Jaume Claret, director de la pel·lícula Estrany riu, es va emportar el d’Audiovisuals; Joan Todó va guanyar el de literatura en català pel volum de relats La dolçor de viure; i l’argentina Samatha Schweblin, el de literatura castellana per El buen mal. També van ser distingits Mar Arza (Arts Visuals), la companyia La Mula (Arts Escèniques), Marc Morro (Disseny i Moda), Arnau Pons (Traducció), Joana Moll (Cultura Digital), l’Escola Sagarra (Cultura i Educació) i Antoni Muntades (Art i Ciència), entre d’altres.