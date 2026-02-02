Bad Bunny fa història als Grammy en una gala amb crítiques a l'ICE
Primer àlbum totalment en espanyol en coronar-se en la categoria de millor disc de l’any
Bad Bunny va aconseguir una fita històrica en la seua cursa i per a la música en espanyol en guanyar el Grammy a àlbum de l’any, la categoria més important d’aquests premis, que en la seua 68a edició van estar carregats de missatges polítics i crítiques al servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE).
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' es va convertir al primer àlbum totalment en espanyol en coronar-se en aquesta categoria, i va desbancar alguns dels favorits de la nit com 'Mayhem', de Lady Gaga, o 'Swag' de Justin Bieber. El porto-riqueny va sumar tres gramòfons nord-americans més a la seua trajectòria al també alçar-se amb els premis a millor àlbum de música urbana i el de millor interpretació de música global amb 'EoO'.
"Abans de donar gràcies a Déu, diré: fora ICE", va comentar l’artista, que es troba una setmana de protagonitzar el mig temps de la Super Bowl, l’esdeveniment esportiu més important dels Estats Units, que ha estat criticat en múltiples ocasions pel president Donald Trump. No obstant, l’artista més guardonat de la nit va ser, per segon any consecutiu, el raper californià Kendrick Lamar, qui amb cinc premis va superar el rècord de Jay-Z com el raper amb més Grammy en la història, assolint un total de 27 gramòfons.
Lamar va guanyar el premi a enregistrament de l’any per 'Luther', la seua col·laboració amb SZA, i va rebre el guardó de mans de Cher, qui va cometre un error en confondre el nom de la cançó amb el del cantant Luther Vandross. "Per fer-me eco del que va dir, d’això es tracta la música: Luther Vandross", va comentar Lamar, qui va prendre amb humor la confusió de Cher. El raper va explicar que Vandross és un dels seus artistes favorits, i per això va decidir incloure un sample d’'If This World Were Mine', interpretada per Vandross i Cheryl Lynn, en la cançó guanyadora.
La cantant Billie Eilish va ser una de les sorpreses de la nit en coronar-se amb el Grammy a cançó de l’any, que reconeix els autors d’un tema, gràcies a 'Wildflower'. Per la seua part, Lady Gaga va ampliar el seu llegat en sumar dos nous premis a la seua ja llarga trajectòria: el de millor àlbum pop vocal per 'Mayhem' i millor enregistrament de música balli per 'Abracadabra'.