ART
La col·lecció del Museu de Lleida creix
La pinacoteca va ingressar al seu fons nou peces el 2025, entre dipòsits de la Generalitat, compres i donacions. Entre les quals dos talles romàniques del segle XII, originàries de la Vall de Boí
La col·lecció d’art del Museu de Lleida va créixer l’any passat amb l’ingrés de fins a nou peces gràcies a dipòsits de la Generalitat, adquisicions de la mateixa pinacoteca i un parell de donacions de particulars. Així ho va informar ahir el Museu de Lleida en un comunicat, destacant, entre altres obres, dos talles de fusta romàniques del segle XII, originàries de la Vall de Boí. Es tracta d’un dels dos dipòsits efectuats per la Generalitat d’obres adquirides per a la Col·lecció Nacional d’Art de Catalunya. El primer va ser un relleu gòtic de pedra representant l’escena de l’enterrament de Sant Andreu, originari de Castelló de Farfanya. Aquesta peça havia format part d’un retaule de pedra obra de Bartomeu de Robió, l’escultor més destacat de la denominada Escola de Lleida del segle XIV. D’aquest mateix retaule, que es va fragmentar en diverses parts entre els anys 40 i 60 del segle passat, el Museu de Lleida ja comptava amb altres peces; a més de la imatge titular de Sant Andreu que conserva el Museu Marès i una altra escena existent al Museu Nacional d’Art de Catalunya, entre altres que van anar apareixent en mans privades. La compra de la Generalitat és una mostra de com les institucions catalanes vetllen per continuar amb la política de recuperació del patrimoni del país que ha acabat dispersat. En el cas del dipòsit de les talles romàniques policromades del segle XII, es tracta d’una Mare de Déu, que originàriament formava part d’un Calvari; i un Crist en Majestat, que segurament va presidir un frontal d’altar.
D’altra banda, el Museu de Lleida va comprar al maig la pintura del 1923 Vista de Canyeret, del pintor alemany Emanuel Fohn, “interessant com a document històric sobre l’antic barri lleidatà”, pràcticament desaparegut entre els anys 60 i 70 del segle passat. A més, en una subhasta al novembre, el museu també va adquirir un dibuix original del llibre Glories of Spain, de Charles W. Wood, amb un grup de dones un dia de mercat al carrer Major de Lleida a finals del XIX. Així mateix, es van comprar dos gravats de Maria Josep Colom Sambola (Cervera, 1924-Barcelona, 2017), que van engrossir la representació de dones artistes de Lleida al museu.
Finalment, cal destacar les donacions d’un tors femení esculpit en pedra, vinculat a l’Escola de Lleida del XIV, i una Mare de Déu del Carme de devoció privada.