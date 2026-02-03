GUARDONS
Grammys, clam contra Trump
Bad Bunny, històric en els premis de la música amb el millor àlbum de l’any, el primer en castellà. Kendrick Lamar, el més distingit en una gala crítica pel control migratori als EUA
La 68 edició dels premis Grammy de la música es va prestar diumenge a Los Angeles (matinada d’ahir a Espanya) com una de les més devastadores en un context de gran tensió i indignació als EUA després que agents d’immigració matessin a trets dos manifestants contra les batudes migratòries a Minneapolis. El porto-riqueny Bad Bunny, que va aconseguir amb el disc DeBÍ TiRAR MáS FOToS una fita històrica en la seua carrera i per a la música en castellà al guanyar el Grammy a àlbum de l’any, la categoria més important d’aquests premis, es va distingir en les seues crítiques a Donald Trump i el Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE). “Abans de donar gràcies a Déu, diré: fora l’ICE”, va comentar l’artista, que és a una setmana d’actuar a la Super Bowl, l’esdeveniment esportiu més important dels Estats Units, criticat en múltiples ocasions pel president Trump. “No som salvatges, no som animals, no som aliens, som humans i som americans”, va agregar en un poderós discurs en el qual va fer una crida a fer front amb amor a l’odi que polaritza la societat. Altres artistes van aprofitar també la gala per manifestar-se en contra de l’ICE. Eilish va qualificar d’injusta la situació migratòria als EUA en una intervenció que l’artista californiana va rematar amb un “Fuck ICE” (a la merda l’ICE), que la retransmissió televisiva va censurar però que va provocar que la sala tornés a esclatar en crits de joia i aplaudiments. Olivia Dean, guanyadora al premi a artista revelació, va celebrar el llegat de la migració en el seu discurs: “Estic aquí com a neta d’un immigrant. No seria aquí sense ells”, va assegurar.
Kendrick Lamar, de rècord
D’altra banda, l’artista més guardonat de la nit va ser, per segon any consecutiu, el raper californià Kendrick Lamar, qui amb cinc premis va superar el rècord de Jay-Z com el raper amb més Grammys de la història, arribant a un total de 27 gramòfons. Lamar va guanyar el premi a enregistrament de l’any per Luther, la seua col·laboració amb SZA, i va rebre el guardó de mans de Cher. Billie Eilish va ser una de les sorpreses de la nit al coronar-se amb el Grammy a cançó de l’any, que reconeix els autors d’un tema, gràcies a Wildflower. I Lady Gaga va ampliar el seu llegat al sumar dos nous premis a la seua llarga trajectòria: el de millor àlbum pop vocal per Mayhem i millor enregistrament dance per Abracadabra.
Trump amenaça el còmic Noah per relacionar-lo amb l’illa d’Epstein
Després de la gala, el president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar a través de la xarxa social Truth de demandar el còmic, actor i escriptor sud-africà Trevor Noah, un dels presentadors dels Grammy, per dir que va ser a l’illa de Jeffrey Epstein: “Crec que enviaré els meus advocats a demandar aquest pobre, patètic, sense talent i estúpid presentador.” Durant l’entrega de premis, Noah va dir sobre Trump en un dels seus monòlegs que “des que no hi ha Epstein necessita una nova illa per quedar amb Bill Clinton”, amb referència a Groenlàndia. Trump va assegurar al seu perfil de Truth que aquests premis “són el PITJOR”. “Pràcticament impossibles de veure! CBS té sort que aquestes escombraries ja no inundin les seues ones”, va afegir. El president nord-americà va reclamar a Noah, que va qualificar com “un complet perdedor”, que “aclareixi ràpid els fets”.Enregistrament de l’anyKendrick Lamar i SZA (Luther).Àlbum de l’anyBad Bunny (DeBÍ TiRAR MáS FOToS).Cançó de l’anyBillie Eilish (Wildflower).Artista revelacióOlivia Dean.Millor àlbum popLady Gaga (Mayhem).Millor àlbum rockTurnstile (Never Enough).Millor àlbum pop llatíNatalia Lafourcade (Cancionera).Millor àlbum música urbanaBad Bunny (DeBÍ TiRAR MáS FOToS).Millor performance musical globalBad Bunny (EoO).Millor àlbum llatí tropicalGloria Estefan (Raíces).Millor àlbum rapKendrick Lamar (GNX).