MÚSICA
Richie Hawtin i Paco Osuna, al cartell de Monegros
El festival avança més de 80 noms per a la pròxima edició, el 25 de juliol. Estrenarà l’escenari Outworld, de 360 graus
El DJ i productor britànic naturalitzat canadenc Richie Hawtin, un dels màxims exponents de la música electrònica amb una carrera de més de trenta anys; el DJ barceloní Paco Osuna, també amb una trajectòria de més de tres dècades, centrada principalment a Eivissa; o la DJ belga Amelie Lens seran alguns dels plats forts de la pròxima edició del Monegros Desert Festival, el 25 de juliol. La popular rave desèrtica de 22 hores ininterrompudes de techno i altres estils electrònics, creada el 1994 per la família Arnau de Fraga, al costat de la N-II, al km 416, ha reunit en cada una de les últimes tres edicions més de 50.000 fans d’aquests ritmes. El festival va avançar més de 80 noms d’una programació que superarà els 120 artistes i grups, en un dels cartells més extensos i ambiciosos dels seus 33 anys d’història. L’alemany Klangkuenstler, la canària Indira Paganotto, la salamanquina Fatima Hajji, el californià Fantasm, l’hispanoalemany Adrian Mills i el duo alemany Brutalismus 3000 seran altres figures destacades del cartell. Però el festival també es distingeix pels seus singulars territoris sonors en una ciutat efímera. La gran joia serà Outworld, un escenari únic al món que oferirà una experiència de 360 graus amb capacitat per a 20.000 persones, on punxaran una dotzena d’artistes internacionals, que es desvelaran aviat.