COMERÇ
L’Eix Comercial de Lleida assumeix que perdrà clients i botigues per Promenade: “haurem de fer la zona més atractiva”
Reclamen més suport de les administracions per competir amb el futur centre comercia
Els comerciants de l’Eix Comercial de Lleida afronten entre la resignació i la resiliència l’inici de les obres del centre comercial Promenade a Torre Salses, que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va avançar dimarts que començaran el 26 de febrer.
Un anunci que, malgrat ser esperat, ha generat preocupació en els negocis de la principal artèria comercial de la ciutat, que donen per fet que perdran clients i marques. Tanmateix, des de les seues associacions van advocar ahir per afrontar “una etapa d’adaptació, lluita i resistència” per reivindicar el comerç al centre urbà, però per a això caldrà comptar amb el suport de les administracions.
“Està clar que per al comerç i la ciutat no és un anunci positiu, el centre es buidarà”, va lamentar el vicepresident de la federació de l’Eix, Eduard Agudo, que dona per fet que Torre Salses comportarà que algunes marques i franquícies abandonin el carrer Major. “A nivell comercial afectarà, evidentment, i a nivell d’afluència de gent, pot ser que Torre Salses s’erigeixi com a zona de compres en cap de setmana i nosaltres ho siguem la resta de dies, però només pel fet que serà la novetat, el centre comercial buidarà el centre de Lleida”, va dir Agudo.
Per contrarestar aquesta situació, “no quedarà altra que lluitar tant com puguem”, assenyala el vicepresident de l’Eix, “i haurem d’esprémer-nos el cervell per fer la zona més atractiva, però per a això necessitarem suport de les administracions”. “Resistirem el que calgui, però està clar que alguns es quedaran pel camí”, conclou.
La presidenta dels comerciants de Sant Antoni, Mariona Rovira, assenyala que l’afectació de Torre Salses “serà transversal i s’expandirà per totes les àrees comercials de Lleida, no només a l’Eix”. Destaca que “és probable que grans marques mantinguin presència en dos ubicacions, però altres operadors no podran resistir l’increment de la competència”.
Sobre l’impacte a nivell de clients, Rovira assumeix que “provocarà un desplaçament temporal de la demanda, especialment els caps de setmana, i les zones comercials consolidades mantindran una activitat durant la setmana, però patiran una disminució de l’afluència de clients”. Per això, Rovira resumeix que “afrontem una etapa d’adaptació i resistència, però mantenim la convicció que el comerç de ciutat té un paper clau en la cohesió urbana i, amb polítiques adequades, es demostrarà que és imprescindible”.
Per la seua part, la presidenta dels comerciants de Democràcia i Cardenal Remolins, Pilar Agulló, va dir que “Torre Salses ja fa temps que està clar que es farà, no s’hi ha de donar més voltes”. “Nosaltres volíem el pla de l’estació, però no ens han fet cas”, va afegir.
Els futurs usos de l’actual baixador de busos, una oportunitat
El baixador de busos del carrer Saracíbar està vivint les seues darreres setmanes d’activitat a l’espera que s’inauguri la nova terminal de Príncep de Viana, i l’espai podria aprofitar-se per generar un nou pol d’atracció per contrarestar l’efecte Torre Salses. En aquest sentit, el govern municipal va iniciar a començaments de mandat un procés participatiu per definir els nous usos d’aquest espai i entre les propostes dels veïns i entitats figura habilitar una pista poliesportiva, un mercat de productes de proximitat o equipaments per al barri, entre altres propostes. Nous usos a part, el mal estat de l’edifici farà necessària una rehabilitació gairebé integral, ja que durant el més de mig segle que ha estat actiu com a estació d’autobusos tot just ha tingut manteniment.D’altra banda, les obres de la nova estació d’autobusos vora la terminal de ferrocarrils poden ser una oportunitat per crear un nou pol d’atracció comercial que serveixi per contrarestar Torre Salses.
Així ho veu la presidenta dels comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins, Pilar Agulló, que assegura que aquest equipament “pot ser una oportunitat per a nosaltres per retenir comerços i clientela, especialment en el nostre cas, ja que som literalment al costat”. En aquest sentit, va destacar que “la nostra associació, malgrat estar formada per 19 comerços, fa moltes activitats per mantenir l’atractiu a la zona com el mercat romà o del de Nadal per exemple, per la qual cosa considero que en en el nostre cas sí que fem coses per captar clientela”.
Diverses cadenes i franquícies aniran a Torre Salses
El centre comercial Promenade a Torre Salses ja té diverses marques emparaulades que tindran un establiment una vegada acabin les obres. Les que ja ho han confirmat i figuren al web de Promenade són Cines Yelmo, Esclat, Sakito, Kiwoko, Fitness Parki, Ilusiona, Sprinter i Maisons du Monde. D’altra banda, el sector dona per fet que les marques del grup Inditex (Zara, Pull&Bear, Stradivarious, Oysho, Zara Home) i altres cadenes que actualment són a l’Eix, com Sabateria Casas, H&M o Druni preveuen instal·lar-se al parc comercial, així com Mango, que ja busca personal per a la seua futura botiga.