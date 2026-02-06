Un pàrquing, un centre comercial o un centre esportiu? Les propostes dels lectors de SEGRE per a la vella estació d'autobusos de Lleida
Més de 500 propostes per transformar un espai urbà neuràlgic al centre de la ciutat
El baixador de busos del carrer Saracíbar de Lleida està vivint les seues darreres setmanes d’activitat a l’espera que s’inauguri la nova terminal de Príncep de Viana, i l’espai podria aprofitar-se per generar un nou pol d’atracció per contrarestar l’efecte Torre Salses.
En aquest sentit, el govern municipal va iniciar a començaments de mandat un procés participatiu per definir els nous usos d’aquest espai i entre les propostes dels veïns i entitats figura habilitar una pista poliesportiva, un mercat de productes de proximitat o equipaments per al barri, entre altres propostes.
A banda del procés participatiu, SEGRE ha plantejat als seus lectors, a través d'una enquesta oberta a les xarxes socials, quines són les seves propostes. Hi van haver prop de 500 respostes. I les hem desgranat.
Les propostes dels lectors dibuixen quatre grans àrees d'intervenció prioritàries: espais esportius, zones comercials, serveis ciutadans i equipaments d'oci. Segons les dades recopilades, els ciutadans aposten majoritàriament per convertir aquest espai en una àrea multifuncional que combini diverses activitats.
L'esport, la proposta més votada
Amb 115 mencions totals, les propostes relacionades amb activitats esportives encapçalen les preferències dels lleidatans. Destaca especialment la petició d'instal·lacions per a atletisme, amb 42 mencions, seguida de la demanda més concreta d'un gimnàs, amb 23 vots o una piscina, amb 15 mencions. Molts usuaris (35) demanaven, directament, que fos un espai per a activitats esportives generals.
La varietat de disciplines esportives proposades reflecteix la necessitat d'equipaments poliesportius al barri, amb peticions que van des de tennis i bàsquet fins a futbol sala i que sigui un pavelló esportiu, a banda de propostes específiques com un pumtrack.
Aparcament i serveis ciutadans
La segona categoria més votada, amb unes 150 propostes globals, correspon als serveis ciutadans. En aquest apartat, la creació d'un pàrquing ha estat la petició més recurrent amb 62 mencions -malgrat haver-hi un pàrquing subterrani a Blondel, a pocs metres-. Alguns usuaris especificaven que fos de tarifa de zona blava, mentre que alguns pocs reclamaven que fos gratuït.
Altres propostes rellevants són la creació d'un jardí botànic amb 15 vots, un alberg (moltes de les propostes feien referència al hub de Balàfia) amb 11 mencions, i un centre de seguretat per a la zona amb 10 peticions, que alguns especificaven com espais per a la Urbana o Mossos.
A banda de les propostes més destacades, hi treuen el cap també infraestructures culturals com biblioteques amb 2 mencions, un hub cultural i tecnològic també amb 2 vots, i espais dedicats a l'art i els concerts amb 4 peticions. Fins i tot s'ha suggerit la construcció d'una residència per a gent gran amb 3 mencions i, curiosament, hi ha qui ha gosat demanar que la vella estació d'autobusos sigui una estació d'autobusos. Dos usuaris han proposat que hi hagi una central de taxis. També es proposa la creació d'una gran mesquita o la creació de pisos socials.
Comerç i restauració
Les propostes comercials han sumat 98 mencions totals, amb un centre comercial general com a opció preferida, amb 50 vots. La demanda d'un mercat de productes de proximitat ha obtingut 35 mencions, reflectint l'interès per potenciar el comerç local i de qualitat. També destaquen peticions per a grans superfícies concretes, amb noms com Ikea, Primark i Corte Inglés, com els més mencionats.
Pel que fa als espais d'oci i restauració, que sumen 69 propostes, els ciutadans aposten per cafeteries, amb 20 mencions i restaurants, amb 15 vots. En general, la demanda és la d'un espai de mercat gastronòmic. Altres propostes minoritàries són un cinema o una discoteca.
Rehabilitació general
Nous usos a part, el mal estat de l’edifici farà necessària una rehabilitació gairebé integral, ja que durant el més de mig segle que ha estat actiu com a estació d’autobusos tot just ha tingut manteniment.
D’altra banda, les obres de la nova estació d’autobusos vora la terminal de ferrocarrils poden ser una oportunitat per crear un nou pol d’atracció comercial que serveixi per contrarestar Torre Salses.
Així ho veu la presidenta dels comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins, Pilar Agulló, que assegura que aquest equipament “pot ser una oportunitat per a nosaltres per retenir comerços i clientela, especialment en el nostre cas, ja que som literalment al costat”.
En aquest sentit, va destacar que “la nostra associació, malgrat estar formada per 19 comerços, fa moltes activitats per mantenir l’atractiu a la zona com el mercat romà o del de Nadal per exemple, per la qual cosa considero que en en el nostre cas sí que fem coses per captar clientela”.