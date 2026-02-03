CENTRE COMERCIAL
Larrosa anuncia que posaran la primera pedra del centre comercial de Torre Salses el 26 de febrer
El primer centre comercial de Lleida, Promenade, suposarà una inversió de 43 milions d'euros
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha avançat aquest dimarts en una reunió amb la premsa que les obres de Promenade Lleida començaran el 26 de febrer amb la col·locació de la primera pedra del centre comercial, el primer de què disposarà la ciutat. L'alcalde ha detallat que la primera fase de les obres a Torre Salses suposarà una inversió de 43 milions d'euros i se centrarà, principalment, en la construcció d'un edifici que aplegarà diversos operadors.
Durant la reunió, Larrosa també ha anunciat la creació d'un comissionat d'alcaldia que s'encarregarà de vetllar pel bon funcionament de tot el relatiu a espais públics de la ciutat, coordinant tots els serveis i empreses concessionàries. Aquest nou comissionat tindrà al servei un cos d'inspecció que tindrà capacitat sancionadora.
