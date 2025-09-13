POLÍTICA
Larrosa afirma que Torre Salses i l’Eix “són compatibles”
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assegurar ahir que el comerç local i el parc comercial de Torre Salses, que ja té la llicència d’obres de la Paeria, són dos models compatibles. Ho va assenyalar durant una entrevista a l’emissora Onda Cero Lleida, en la qual va remarcar que “estic absolutament convençut que és compatible i de fet el Col·legi d’Economistes ha fet la mateixa afirmació, que diu que és econòmicament viable la implantació d’un parc comercial d’aquestes característiques perquè, entre altres aspectes, tindrà la capacitat de captar nous clients”.
Va afegir que la ciutat “ha de tenir la capacitat de defensar-se d’altres implantacions comercials que hi ha en altres poblacions”, com per exemple a Aragó, “i per això sempre he cregut que aquests models d’implantació venen a complementar-se i la nostra responsabilitat com a govern és ajudar, constribuir i consolidar la idea que el cor de la ciutat ha de bategar amb força”.
En aquest sentit, va recordar que preveuen invertir 1,5 milions d’euros anuals per potenciar el petit comerç i dinamitzar l’Eix i que han començat amb els tallers participatius per elaborar el pla integral del Centre Històric i recollir propostes de veïns i entitats.