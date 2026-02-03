Larrosa anuncia un comissionat d'alcaldia que vetllarà pel bon estat dels espais públics
Serà Jordi Domingo i comptarà amb un cos d'inspecció amb capacitat sancionadora
La Paeria donarà llicència per a 190 habitatges assequibles, que se sumaran als 159 que ja s'estan construint
Carpetada definitiva a l'expedient de la mesquita al polígon
Les obres del centre comercial Promenade començaran el 26 de febrer
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat aquest dimarts la creació d'un comissionat d'alcaldia que s'encarregarà de vetllar pel bon funcionament de tot el relatiu a espais públics de la ciutat, coordinant tots els serveis i empreses concessionàries. Aquest nou comissionat tindrà al servei un cos d'inspecció que tindrà capacitat sancionadora, segons ha explicat Larrosa durant la seua trobada anual amb els mitjans de comunicació. El comissionat estarà liderat per Jordi Domingo, que fins ara era cap del servei d'urbanisme.
Durant la seua intervenció, l'alcalde ha defensat que sense el nou pressupost municipal, que és de 278 milions d'euros – i que ja ha quedat provat automàticament perquè l'oposició no ha presentat cap moció de censura contra l'alcalde–, no es podria fer el nou contracte neteja ni renovar el de teleassistència, així com fer actuacions per evitar la inundabilitat del barri de Cappont. L'alcalde ha afegit que en breu presentaran aquestes actuacions pactades amb el govern central i ha reiterat que faran obres perquè la canalització tingui més capacitat. A més, Larrosa ha afirmat que el nou POUM permetrà desbloquejar el Pla de l'Estació i que la Paeria té 120 projectes en marxa. "No hi ha model alternatiu al nostre", ha constatat l'alcalde
Més habitatges assequibles a la ciutat
D'altra banda, Larrosa anuncia que el consistori està a punt de donar llicència per a 190 habitatges assequibles, que se sumaran als 159 que ja s'estan construint. Els nous pisos socials es podran fer a través de col·laboració público-privada, amb la cessió gratuïta de superfície de solars municipals durant 75 anys. A més, al febrer l'ajuntament aprovarà una bonificació del 95% de l'IBI en habitatges assequibles.
Un altre anunci de Larrosa ha estat que la comunitat islàmica Ibn Hazm ha retirat la seua petició per construir una mesquita al polígon del Camí dels Frares de Lleida, i per tant, decau definitivament l’expedient.
Cal recordar que el govern de la Paeria va renunciar a portar l’adjudicació del solar per a la mesquita al ple en no rebre el suport de cap grup de l'oposició. L’ajuntament va optar per l’adjudicació directa a petició dels musulmans, després que la licitació que va convocar prèviament quedés deserta. Aquest expedient d'adjudicació directa d'una parcel·la al polígon contemplava un termini de 50 anys i un cànon de només 50.000 euros.
Larrosa ha avançat que les obres de Promenade Lleida començaran el 26 de febrer amb la col·locació de la primera pedra del centre comercial, el primer de què disposarà la ciutat. L'alcalde ha detallat que la primera fase de les obres a Torre Salses suposarà una inversió de 43 milions d'euros i se centrarà, principalment, en la construcció d'un edifici que aplegarà diversos operadors.