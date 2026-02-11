CINE
Animac celebrarà trenta anys amb la projecció de 230 films
Del 19 al 22 de febrer, també amb sessions escolars per a 11.000 alumnes
La setmana que ve, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac celebrarà la 30a edició en quatre intenses jornades, del 19 al 22 de febrer, en la qual es projectaran fins a 230 títols (la majoria curtmetratges) en una programació també amb tallers, concursos, exposicions, conferències, entrega de premis a destacats professionals internacionals del gènere i activitats paral·leles. I sense oblidar les ja tradicionals sessions per a escolars, que citaran ja des de dilluns vinent més d’11.000 alumnes de més de vuitanta centres educatius de Lleida i comarques de l’entorn.
El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va acollir ahir la presentació d’aquesta edició d’aniversari, trenta anys després del precursor festival Cinemàgic, que el 1997 es va convertir en Animac i que el 2006 va incorporar la denominació “de Catalunya”.
La incertesa de la IA
La directora del certamen, Carolina López, va destacar la gran quantitat de films rebuts (759 procedents de 85 països) i, recordant el lema d’aquesta edició, Things Change (una reflexió sobre el canvi en l’animació i en el món actual), va revelar que “molts reflecteixen la incertesa provocada per la irrupció de la intel·ligència artificial, la preocupació davant dels conflictes armats i la reivindicació de la pau i la justícia social, a més de qüestions com la identitat i la memòria històrica”.
En clau institucional, la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, va recordar el suport de l’IEI a un projecte cultural que “connecta el talent local amb el món” i que contribueix a “situar Lleida al mapa cultural internacional”. El subdelegat del Govern central, José Crespín, va destacar que “Animac ha construït un prestigi internacional, connectant la ciutat amb els millors creadors d’animació del món”, però sense oblidar el caràcter d’aquest gènere audiovisual d’“indústria creativa, estratétiga al món cultural actual”.
La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va revelar que el periodista, fotògraf i creador de contingut en xarxes Xavi Menós (Sudanell, 1981) conduirà la gala inaugural, en la qual s’exhibirà l’audiovisual Locus, una performance per a Animac de Pablo Barquín i Anna Díaz, el duo Hamill Industries.
“Cal consolidar Lleida com la capital del cine d’animació”
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va encapçalar la presentació del certamen al Morera, va al·ludir al lema de la 30a edició d’Animac, Things Change, per recordar que “sempre hem reivindicat la cultura i la creativitat com a elements positius de canvi”.
Amb satisfacció per aquestes tres dècades d’Animac a Lleida –“una cosa insòlita, gràcies a la voluntat política i la col·laboració institucional”–, Larrosa també va reivindicar que “ara hem de fer un pas endavant perquè aquest certamen consolidi una vegada per sempre Lleida com la capital del cine d’animació”. L’alcalde va recordar en aquest sentit el “més de mig centenar d’empreses del sector audiovisual i dels videojocs que treballen a Lleida, un ecosistema que cal continuar potenciant”.