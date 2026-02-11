SUBVENCIONS
Biblioteques de Lleida reben 532.000 € per a accessibilitat
Ajuts de la Generalitat des del 2022, el terç del total aprovat a Catalunya
Un total de 127 biblioteques públiques de Catalunya (23 de les quals a Ponent) han portat a terme els últims quatre anys obres de millora en l’accessibilitat dels seus espais gràcies al suport econòmic del departament de Cultura de la Generalitat, en el marc del programa Biblioteques Inclusives. Així, des del 2022 i fins a l’any passat, diverses obres d’accessibilitat en 23 centres bibliotecaris de Lleida van rebre un total de 532.022 euros, una xifra que representa pràcticament el terç de la subvenció aprovada aquests anys a tot Catalunya, que van ser de 1.532.062 euros.
El programa Biblioteques Inclusives té per objectiu millorar l’accessibilitat de les biblioteques públiques catalanes perquè siguin espai inclusius i donar oportunitat de futur a totes les persones amb alguna discapacitat per garantir així la seua plena inserció en la societat.
Entre les quatre actuacions subvencionades a Lleida el 2002, van destacar les actuacions d’accessibilitat en la reforma de la biblioteca municipal Sant Agustí, que van rebre 24.674 euros. El 2023, la biblioteca Maria Barbal de Tremp va rebre 30.000 euros per a millores en accessibilitat, mentre que la del Pont de Suert va comptar amb 15.000 euros per a la instal·lació de portes automàtiques corredisses.
Entre les subvencions més notables el 2024 van figurar 29.915 euros per instal·lar portes automàtiques a la biblioteca de la Seu; 26.944 per a un ascensor a la Margarida de Montferrat de Balaguer; 27.961 euros per a adquisició de tauletes digitals per a la Sant Bartomeu d’Alpicat; o 6.776 euros per a una porta automàtica a la Guillem Viladot d’Agramunt. Aquesta última va rebre l’any passat 17.362 euros per a tres portes automàtiques més. Altres subvencions del 2025 van ser per a biblioteques de Mollerussa (29.381 €), Tremp (27.422 €) i Belianes (14.690 €).