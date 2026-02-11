MÚSICA
Ferran Palau torna enrere, després d’anys de pop, “per agafar una altra direcció”
Després de molts anys escrivint cançons pop per a quartet de bateria, baix i guitarres, el cantautor Ferran Palau (Esparreguera, 1983) sentia l’impuls de mirar cap a un altre costat i canviar. El resultat és l’àlbum Aniversari feliç (Hidden Track Records), que acaba de publicar. El vuitè disc del cantant establert a Collbató marca una nova etapa en la seua trajectòria amb un format amb menys capes, després de la bateria, i amb més instruments de corda i de vent, i guitarres reverberades. Dos dels primers concerts de presentació d’aquest nou treball seran a Ponent. El primer, dissabte vinent al Teatre de Ca l’Eril de Guissona (20.00 h, 18 €/15 €) i el 27 de febrer al Cafè del Teatre de Lleida (22.00 h, 18 €/15 €). Palau va assegurar que es trobava en un cul-de-sac i va decidir tornar enrere “fins als meus inicis, per agafar una altra direcció”. Això sí, el cantautor va admetre que en aquest àlbum no hi ha un canvi respecte a la seua personalitat sinó al seu “vestit”.
“Per ser un bon artista has de tenir un conflicte sempre a l’interior, sentir-te incòmode al lloc on ets i voler anar cap a un altre costat”, va comentar. “Em funcionava el pop metafísic, però una veueta em deia que havia de canviar de direcció”, va afegir el cantant.