Dobli nominació del film 'El sueño de Aylan', rodat a Osca, en el Barcelona Indie Filmmakers Festival
L’adaptació de la novel·la homònima del binefarenc Josan Bailac guanya notorietat en qüestió de dies des de l’estrena del seu tràiler oficial. "Estem molt il·lusionats, sentim que se'ns valida la nostra feina i esforç".
El tràiler oficial de la pel·lícula El sueño de Aylan, basada a la novel·la homònima del Binefarenc Josan Bailac i rodada íntegrament a la província d’Osca amb actors de la Franja i lleidatans, va sortir a la llum a començaments d’aquesta setmana i ja acumula més de 17.000 reproduccions. "En ell, es poden intuir les dos parts de la història. El protagonista, Aylan, passa del drama a la felicitat", explica Bailac.
A més, el film ha rebut una doble nominació en el Barcelona Indie Filmmakers Festival (Barciff), en les cateogrías de millor pel·lícula i millor director. Aquesta última va per al cineasta Álex Agüera, de qui El sueño de Aylan és el seu llargmetratge debut. "Estem molt il·lusionats, d’alguna manera sentim que valida tot la feina i l'esforç que hem invertit", assegura l’autor de la història. "Pot ser que sigui un bon esquer perquè la resta de festivals ens tinguin en compte", afegeix.
Tanmateix, abans que la pel·lícula es pugui veure en pantalla, "la nostra idea és que recorri diferents concursos durant gairebé un any", indica Bailac. Entre d’altres, tenen previst presentar-la en certàmens com el Galacticat de Tàrrega o el Festival Internacional de Cine d’Osca, que al juny arriba a la seua 54a edició. De fet, Bailac i les coproductores del film, Mortadelia i Apocalipsi, estan treballant amb els organitzadors del certamen oscenc perquè El sueño de Aylan es pugui estrenar en la seua programació.
Subtitulada a l’anglès i doblatge en italià
Així mateix, pretenen travessar fronteres i apuntar a festivals estrangers com el de Brooklyn o el de Melbourne. "Una de les condicions per inscriure una pel·lícula en concursos internacionals sol ser que estigui subtitulada a l’anglès. Nosaltres ho vam aconseguir fa poc, i ara volem embarcar-nos en l’aventura de doblar-la a l’italià", afirma l’escriptor.
Ambientada a la Toscana italiana dels anys 90
Ambientada a la Toscana de la dècada dels noranta, El sueño de Aylan narra la història d’un nen d’11 anys que viu amb la seua tia i que somia defensar la samarreta violeta de l’equip de la Fiorentina. Compta amb la interpretació de Claudia Bolte (com la tia del protagonista), Anna Otín (coneguda pel seu paper a Alcarràs, de Carla Simon) i Neus Asensi.