LITERATURA
El Poesia Lleida, tot un espectacle
El festival, de l’1 al 22 de març, abandona el recital tradicional i fa un gir cap a accions més visuals i performatives del gènere. Amb 25 propostes en una vintena d’espais de la ciutat
La sisena edició del festival literari Poesia Lleida, de l’1 al 22 de març, arriba farcida de canvis: nova direcció artística i, sobretot, nou concepte. “Volíem fugir d’allò tan tradicional de posar un poeta a sobre d’un escenari per recitar la seua obra”, va justificar l’artista, comissari d’art i museògraf lleidatà Anselm Ros aquest canvi de rumb d’un festival que se centrarà en la poesia conceptual, visual, concreta i escènica.
La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va presentar ahir al Teatre de l’Escorxador aquest renovat certamen –que és organitzat per la Paeria–, acompanyada pels dos nous responsables de la programació, Ros i la poeta i gestora cultural Meritxell Cururella-Jorba, establerta a les Garrigues, guanyadora l’any 2020 del Premi Màrius Torres de poesia.
Un cartell d’activitats tan eclèctic que compartirà la figura musical “inclassificable” del Niño de Elche (concert d’obertura l’1 de març al Teatre de l’Escorxador) amb accions performatives, projeccions audiovisuals, exposicions, dansa “poètica”, “lliçons magistrals” d’autors com Pere Rovira, Pilar Parceridas o Miquel de Palol, una fira de llibres i fins i tot un “safari” poètic per la ciutat. Cucurella-Jorba va reconèixer en aquest sentit que “no serà un festival fàcil” i Ros va afegir que “requerirà per part del públic una mica d’esforç” i va reconèixer “el risc que comporta aquest gir del festival, però què seria de la poesia sense el risc?”.
Bosch va destacar per la seua part l’extens cartell d’activitats, amb unes 25 propostes repartides per una vintena d’espais de la ciutat, tant públics (Morera, Panera, Escorxador, IEI, Dipòsit de l’Aigua, Parador del Roser) com privats (llibreries La Fatal, la irreductible, Caselles i El Genet Blau, armeria Garriga, sales Screenbox, La Casa de la Bomba), així com la col·laboració de 25 comerços de Lleida, que durant el transcurs del festival lluiran versos estampats als aparadors, amb estrena inclosa d’una tipografia creada per a l’ocasió pel grafista i tipògraf de les Borges Blanques Josep Patau.
Val a destacar que Patau oferirà més endavant de forma gratuïta al públic interessat aquesta tipografia, que il·lustrarà tota la cartelleria i els programes pertanyents al Poesia Lleida 2026.
Durant la presentació, també es va posar l’accent en sengles homenatges al poeta lleidatà Carles Hac Mor –del qual el mes passat es van complir deu anys de la seua mort– i al polifacètic artista i actor Àngel Jové, mort fa poc més de dos. A més, Cucurella-Jorba va voler posar en relleu el “retorn” que suposarà la visita el 22 de març de l’escriptor Miquel de Palol, “trenta anys després que formés part del jurat d’excepció de la primera edició del Premi Màrius Torres, el 1996, al costat de Pere Rovira, Jaume Pont, Joan Margarit i la gran Maria-Mercè Marçal, que ens va deixar a penes un any i mig després”. D’altra banda, la programació del Poesia Lleida inclourà el 18 de març la celebració del Dia Mundial de la Poesia, un esdeveniment que arribarà a Catalunya a la 19a edició i que per primera vegada es descentralitzarà de forma oficial amb nou activitats en sengles localitats, entre les quals quatre de Ponent: el dia 15 a Tremp, el 18 a Lleida, el 19 al Pont de Suert i el 21 a Solsona, a banda de Barcelona, Tarragona, Girona, Tortosa i Santa Margarida de Montbui.
Lletra Petita ‘especial poesia’
El festival també comptarà amb el seu propi mercat de llibres. En aquest cas, el certamen dedicat a la literatura infantil i juvenil Lletra Petita, que se celebra des del 2023 en les dates prèvies a Sant Jordi, desplegarà una edició especial poesia el dissabte 21 de març amb les habituals parades de llibreries i editorials entorn de l’edifici de l’IEI i la Catedral, des de les deu del matí fins a les vuit del vespre.
S’ha de recordar que el Poesia Lleida va nàixer el 2021 prenent el testimoni de l’anterior Festival Internacional de Poesia, que es va celebrar tan sols durant els anys 2017 i 2018, i hereu del Destí Poesia del 2015 i, sobretot, del Festival Mahalta, que es va desenvolupar entre el 2005 i el 2011.
En aquest sentit, Cucurella-Jorba va llançar una picada d’ullet a “totes les persones que ens han precedit en l’organització del festival poètic, que resulta fàcil crear, que és més difícil mantenir i que fer-li ara aquest gir és una altra cosa, que no hauria estat possible sense la tradició i les persones dels anys passats”.