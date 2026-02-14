EXPOSICIÓ
Sonia Alins exhibeix al Castell del Remei els seus dibuixos de la vida de Ricard Viñes
A banda de concerts, conferències i activitats, la programació de l’Any Ricard Viñes –que commemora des de la primavera passada els 150 anys del naixement del pianista lleidatà– va incloure la publicació d’un singular llibre per al públic infantil i familiar sobre la vida del músic més internacional de Lleida. Ricard Viñes. Un do major, de Jordi Folck i publicada la tardor passada per Pagès Editors, inclou un bon nombre d’il·lustracions de l’artista lleidatana Sonia Alins i de la seua parella vital i professional, Juanjo Barco. Demà diumenge, 25 dibuixos originals del llibre podran veure’s en una exposició a l’enoteca del celler Castell del Remei, a Penelles. Alins i Barco inauguraran a les 12.00 h aquesta mostra, que podrà visitar-se fins al 31 de març. “Serà una exposició molt musical”, va explicar la il·lustradora lleidatana, en al·lusió al fet que inclourà vuit il·lustracions més d’un dels seus últims projectes singulars, Música en dansa, un encàrrec de l’Auditori de Barcelona per a una guia didàctica de música i dansa, a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i el Conservatori de Dansa de l’Institut del Teatre. Així mateix, el públic podrà veure quatre il·lustracions del llibre Tres llibreteres, de les responsables d’El Genet Blau, La Sabateria i la irreductible de Lleida.