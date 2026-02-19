FESTIVAL
La 30 edició de l’Animac aixeca el teló
La programació oficial del certamen arrancarà avui amb una gala inaugural al Teatre de la Llotja. Entrega dels premis e-Motion per reconèixer el talent creatiu de nens i joves
La 30 edició d’Animac obrirà avui les portes amb una gala inaugural al Teatre de la Llotja a les 20.30 hores. L’acte comptarà amb l’entrega del Premi Honorífic 2026 a Nora Twomey, directora, guionista i productora irlandesa, sòcia i directora creativa de Cartoon Saloon; i el Premi Animation Master 2026 a Andreas Hykade, amb una trajectòria de més de trenta anys dins de l’animació d’autor europea. Malgrat que avui serà la inauguració oficial, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya ja ha comptat amb altres activitats paral·leles, com les tradicionals sessions escolars. A més, ahir, la Llotja va acollir la gala d’entrega dels premis e-Motion, el concurs escolar d’animació en stop motion, que enguany ha coincidit amb l’aniversari d’Animac. En aquesta edició, es van presentar una trentena de curts i els guanyadors van rebre un abonament familiar per assistir a l’Animac. A més, totes les obres seleccionades es projectaran a la gala final.
L’Escola Enric Farreny es va alçar amb el premi en la categoria infantil amb Ens saludem i3 mentre que l’IE Magraners va ser el guanyador en la categoria de cicle inicial i mig amb La casa encantada. En cicle superior, el guardó també va ser per a IE Magraners per Adopteu-me i en la categoria de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat, va recaure en l’INS La Serra per Aventura al museu. Finalment, l’INS Caparrella es va emportar el premi per Animació viva en la categoria de Cicles Formatius.
Durant la gala, la directora artística d’Animac, Carolina López, va recordar els alumnes i alumnes que “els somnis es poden fer realitat” si el que desitgen és fer animació.
Per la seua part, els departaments de Cultura i Educació van destacar la importància d’unir tots dos àmbits per posar en relleu la creativitat dels més joves. De fet, el concurs e-Motion vol atansar l’Animac a l’alumnat no només com a públic, sinó també com a creadors, a més de ser una eina educativa i cultural.
A l’acte a la Llotja van assistir les autoritats i representants del festival, així com alumnes participants, juntament amb les seues famílies, que van poder posar en un photocall instal·lat per a l’ocasió.
La inauguració d’avui inclourà Locus, una performance audiovisual en directe creada expressament de Pablo Barquín i Anna Díaz, el duo Hamill Industries. El certamen ha rebut en aquesta edició 759 inscripcions de films, produccions procedents de fins a 85 països.
Quatre jornades intenses amb la projecció de 230 títols
La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, que organitza l’ajuntament de Lleida, celebrarà la seua 30 edició en quatre intenses jornades fins diumenge, en la qual es projectaran fins a 230 títols (la majoria curtmetratges) en una programació també amb tallers, concursos, exposicions, conferències, entrega de premis a destacats professionals internacionals del gènere i activitats paral·leles. Animac reivindicarà aquest any, sota el lema Things Change, el canvi com a força creativa i element essencial de l’animació i del món contemporani.