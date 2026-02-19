CINE
Preestrena sorpresa a Tàrrega
De la pel·lícula ‘Balandrau’ amb el productor Tono Folguera després de Camprodon i abans de l’estrena demà. Els Majèstic ‘jugaven’ amb els espectadors
Els Cinemes Majèstic de Tàrrega han decidit jugar amb els espectadors. Dimarts van organitzar per primera vegada una projecció sorpresa que va resultar ser la segona preestrena de la pel·lícula Balandrau, vent salvatge, que arribarà a les pantalles a partir de demà. El film narra la tragèdia originada pel torb que fa 25 anys va sacsejar el Ripollès i en la qual van morir nou excursionistes atrapats per una de les pitjors tempestes de neu que es recorden al Pirineu.
La projecció va comptar amb la presència del productor Tono Folguera, que va explicar que el projecte va suposar “un autèntic repte, amb una ambició tècnica poc habitual i més en llengua catalana”. Va recordar que “vam rodar l’hivern passat, un any en què no hi havia neu. Els següents cinc mesos vam estar afegint neu a la pel·lícula per tot arreu. Teníem previst filmar únicament a Vallter, però vam haver de traslladar-nos quinze dies abans a la Vall de Boí. Tècnicament i logísticament va ser un desafiament enorme”. L’equip va recrear la tempesta amb “un gran nivell” en tres fases: una part en un torb real amb part de l’equip i especialistes, una altra en exteriors amb grans màquines, i una última al plató.
El productor de Lastor Media va recordar amb emoció la preestrena el dia anterior a Camprodon. “Hi havia molts nervis, perquè sabíem que no podíem ser completament fidels als fets reals –això ho fan els documentals–, però volíem ser-ho a l’esperit del que va passar. A l’acabar, vam veure bombers, supervivents i familiars agraïts pel respecte amb què s’ha tractat la història,” va revelar Folguera.