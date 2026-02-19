CINE
Protagonisme per al cine català a la gala dels Goya del dia 28 a Barcelona
La quarantena edició de la gala d’entrega dels Premis Goya, que se celebrarà el dia 28 a Barcelona, comptarà amb la participació de més d’una seixantena de grans noms del cine estatal, que pujaran a l’escenari per entregar les estatuetes als premiats. La gala tindrà un marcat protagonisme del talent català, tant en la representació artística com en l’organització de l’esdeveniment. Entre els participants anunciats figuren reconegudes personalitats com J.A. Bayona, Mar Coll, Marcel Barrena, Eduard Fernández, Laia Costa, Laia Marull, Victoria Luengo, Enric Auquer, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Àlex Brendemühl i Marcel Borràs. També serà present la futbolista Alèxia Putellas, que s’afegirà a l’entrega de premis en una nit que combinarà cine, cultura i projecció mediàtica. La gala estarà presentada per l’actor Luis Tosar i la cantant Rigoberta Bandini, en una edició que reforça el vincle entre l’Acadèmia de Cine i la indústria audiovisual catalana. La direcció de l’esdeveniment correrà a càrrec d’Ángel Custodio i Tinet Rubira, de la productora Gestmusic.