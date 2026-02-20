El responsable de La Irreductible, sobre el ple absolut d’Uclés: “Ens agradaria que tots els seus lectors de Lleida poguessin assistir a l’esdeveniment”
Lleida forma part de la gira de 30 ciutats que visitarà Uclés fins maig
Joan Roure, responsable de la llibreria la irreductible, va afirmar ahir que s’han vist una mica desbordats pel nombre de reserves, però “era una cosa que ja esperàvem. Per això hem pensat que el millor era comptar amb un espai més ampli i que tots els seus lectors de Lleida puguin entrar. Som conscients que hi haurà gent que es pot quedar fora, per això ni ens plantegem fer-ho a la llibreria, que és on va presentar el seu anterior llibre”, va assegurar.
Lleida forma part de la gira de trenta ciutats que visitarà Uclés fins al maig i que també inclouen Barcelona, Girona i Vic (2, 4 i 5 de març). També estarà a Saragossa el 13 d’abril i tornarà a Barcelona per Sant Jordi.
L’escriptor va anar ahir a la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, després de reunir més de 400 persones al Cercle d’Art de Toledo, a l’antiga església de San Vicente. Venia de presentar el llibre davant de 500 lectors a València. “Obriria les esglésies perquè hi dormís la gent. Em fa molta ràbia que estiguin tancades i la gent fora”, va assenyalar, recordant que al seu poble hi ha dinou esglésies i cap no compleix aquesta funció. “Em sembla molt absurd que l’església estigui tancada i la gent fora”, va insistir l’escriptor.