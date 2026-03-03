LITERATURA
El 7lletres es converteix en el premi Manuel de Pedrolo
S’han presentat 30 originals en la 21a edició. L’entrega del guardó es trasllada enguany a Cervera pel Mil·lenari
El certamen literari 7lletres arriba aquest any a la 21 edició reconvertit en el 7lletres. Premi Manuel de Pedrolo de narrativa breu. La nova denominació respon a la voluntat de “reforçar la vinculació del guardó literari amb la figura de Pedrolo i el gènere de la narrativa breu, que ell va recol·lectar al llarg de la seua trajectòria”, va afirmar l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan.
La convocatòria està impulsada pels ajuntaments de Tàrrega, els Plans de Sió i Cervera i pel Consell Comarcal de la Segarra, que ahir van renovar el conveni de col·laboració firmat l’any 2022, quan es va incorporar el consistori de la capital de l’Urgell al certamen literari.
Una altra de les novetats d’aquest any serà el canvi d’emplaçament de l’entrega del guardó. Tradicionalment, la cerimònia se celebrava al castell de Concabella, “la segona casa de Pedrolo”, segons l’alcalde dels Plans de Sió, Xavier Pintó, ja que allotja el fons documental de l’escriptor. Aquest any l’acte es traslladarà a Cervera, coincidint amb l’efemèride del Mil·lenari de la ciutat. El paer en cap de Cervera, Jan Pomés, va destacar la “complicitat entre municipis” que ha fet possible el canvi d’ubicació. Serà el divendres 3 de juliol en un espai encara per determinar.
En aquesta edició s’han rebut 30 originals que “demostren la vitalitat del premi en el món de les lletres catalanes”, va dir el president del Consell de la Segarra, Ramon Augé. Totes les obres presentades segueixen la singularitat del premi: una recopilació de set relats breus inèdits que no superi les 77 pàgines, homenatjant així una peça de poesia visual de Pedrolo amb el número set com a protagonista.
El guanyador rebrà 7.000 euros, sota el patrocini de Prefabricats Pujol, i la primera edició de l’obra a càrrec de Pagès Editors.