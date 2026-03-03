A Lleida també passa: D'on ve el furor per les 'Guerreres del K-pop'?
El passat 27 de febrer hi va haver un espectacle tribut a la Llotja de Lleida amb la música d'aquesta pel·lícula, diversos infants hi van acudir disfressats dels personatges. Repassem el darrer èxit viral de Netflix
El furor per Les Guerreres del K-pop (K-pop Demon Hunters) també ha arribat a Lleida. A la Llotja de Lleida es va dur a terme el passat 27 de febrer un musical tribut al darrer èxit de Netflix . L'adoració cap a les Guerreres del K-pop ja es present des de fa uns mesos a la ciutat.
A l'octubre al Manga Con de Lleida es van poder veure cosplay -l'activitat de vestir-se i caracteritzar-se com un personatge- de les tres protagonistes. Durant el mes de gener, a més, hi va haver diverses actuacions d'espectacles de les guerreres al teatre del col·legi Maristes de Lleida. També han sigut una de les disfresses més repetides aquest Carnestoltes a Lleida.
L'espectacle a la Llotja de Lleida va omplir la primera sessió prevista i se'n va programar una altra dos hores i mitja després, també amb un gran èxit a taquilla. L'admiració dels més petits per les protagonistes del film es va veure també en les disfresses que molts portaven. Es caracteritza per una trena llarga violeta i un conjunt blanc amb una jaqueta negra, a més de complements daurats com cinturons i cadenes.
La pel·lícula més vista de Netflix
Les Guerreres del K-Pop es va estrenar el passat mes de juny a Netflix i no ha parat de batre rècords fins ara. Un és que ha esdevingut la pel·lícula més vista de la plataforma i, fins i tot, van reestrenar-la als cinemes amb versió karaoke. Moltes de les seves cançons han sigut tendència en xarxes socials, com TikTok, sobretot la cançó Golden, que ha estat especialment reconeguda per mantenir-se al top 10 de cançons més escoltades per Billboard -la llista d'èxits musicals més important dels Estats Units- durant més de quatre setmanes seguides.
La pel·lícula animada segueix a un grup d'amigues, la Rumi, la Zoey i la Mira, que tenen un grup de música d'estil pop coreà i han de lluitar contra dimonis que volen apoderar-se del planeta. Els problemes apareixen quan els dimonis formen un altre grup de pop: els Saja Boys.
Segons va explicar la seva creadora als Golden Globes, últim premi que van rebre, "volia crear dones reals": que mengessin, fossin sapastres i a la vegada amb poder i estil. Van descriure la seva banda sonora al mateix discurs com "una carta d'amor a la música", ja que l'objectiu era crear una comunitat de gent, apropar-se els uns amb les altres gràcies a aquesta, i volien que fos divertida.
A través de cançons i confessions entre personatges, les populars i aparentment perfectes guerreres parlen de l'empoderament i l'acceptació d'un mateix. El missatge ha calat molt entre els joves i això els provoca admiració.
Això sí, el final de la història no és concloent del tot. Netflix va confirmar el retorn de les Guerreres del K-Pop amb dos seqüeles, un live-action i un musical teatral.
Polèmiques
L'admiració cap a l'èxit de Netflix també ha comportat polèmiques. El passat febrer a Saragossa es va organitzar un espectacle que feia pensar que era sobre les guerreres. Al principi es titulava 'Idols, la revolución k-pop. Las guerreras del ritmo' i després 'Las guardianas del ritmo, el musical original'. Es va modificar també el pòster de la funció, que al principi era molt similar al de la pel·lícula. Les famílies assistents es van organitzar per reclamar la devolució de les entrades, considerant-lo una estafa.