Memòria gràfica de Lleida

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va anunciar ahir la incorporació al seu arxiu fotogràfic de 1.919 imatges d’entre els anys 1904 i 1964 del Fons Pedro Almacellas, un comerciant nascut a Lleida el 1881 i que va morir el 1964, gran apassionat de la fotografia. El president de la Diputació, Joan Talarn, i el net de l’autor de les imatges i propietari del fons gràfic, Víctor Íñiguez Almacellas, van formalitzar la donació d’aquest material històric en un acte celebrat a la biblioteca de l’IEI. També van assistir la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; el director, Andreu Vàzquez, i familiars d’Almacellas. Íñiguez va explicar que el fons recull imatges que documenten bona part de la història de Lleida, així com fotos dels viatges que el seu avi va fer per Espanya, França i el Marroc. “L’objectiu de donar el fons a l’IEI és que formi part de la història de Lleida i que tothom el pugui veure”, va explicar. En aquesta línia, Talarn va remarcar la importància d’aquesta incorporació, que s’afegeix al conjunt del fons fotogràfic de l’IEI amb la voluntat de convertir-se en una gran recopilació de la memòria visual de la ciutat i del conjunt de les comarques de Ponent. També va subratllar que donacions com aquesta permeten recuperar documents que havien quedat en l’àmbit privat, preservar-los adequadament, digitalitzar-los i posar-los a disposició de la ciutadania perquè puguin ser consultats.
El fons està format per un total de 1.919 imatges de formats i tècniques diverses: 1.297 en paper fotogràfic, 26 en acetat, 188 en plaques de vidre, 1 de diapositiva i 407 plaques estereoscòpiques. Com a curiositat, la donació va incloure també un visor d’aquest tipus de plaques per veure les imatges amb sensació de profunditat i perspectiva. Com es pot veure a la vora d’aquestes línies, la col·lecció compta amb fotos de caràcter monumental, paisatgístic i excursionista, així com també d’àmbit esportiu, familiar i social. El comerç d’articles de ferreteria, electricitat i regals que Almacellas va obrir el 1904 va ser un dels primers de Lleida a incorporar la venda de material fotogràfic i el servei de revelatge.