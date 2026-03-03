INICIATIVA
Poesia també per als més petits
Lleida acollirà el 21 de març la 4a edició del festival infantil Lletra Petita. Enguany estarà dedicat a la creació poètica, amb activitats i tallers al llarg de tota la jornada
Els carrers de la capital del Segrià es tornaran a omplir de literatura el dissabte dia 21 de març en la 4a edició del Festival Lletra Petita, una cita cultural que aquest any se centra en la poesia infantil i juvenil, coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia i integrant-se al Festival de Poesia de Lleida, que se celebra aquest mes de març a la ciutat. Durant tota la jornada, el Pati de les Comèdies, el Pati de l’IEI i la Sala Alfred Perenya (La Casa dels Gegants) acolliran desenes de propostes pensades per als més petits, com a contacontes per a nens de 0 a 3 anys, tallers i jocs de creació poètica, lectures en veu alta i trobades amb autors i il·lustradors. La programació també inclou activitats que barregen literatura amb altres disciplines artístiques, com poesia ballada, així com espectacles de narració oral i una gimcana dedicada al còmic. Entre els actes destacats, hi haurà una lectura de poemes de Maria-Mercè Marçal i una sessió especial per a públic juvenil amb el poeta Josep Pedrals entorn d’El poema de la vaca. A més, el festival habilitarà espais de lectura lliure perquè el públic pugui gaudir dels llibres de forma autònoma i una Jornada Pro per a professionals i docents a la Sala Alfred Perenya. L’esdeveniment comptarà amb un mercat del llibre a la plaça de la Catedral, en el qual participaran llibreries de Lleida i editorials. Per tercer any consecutiu, el festival forma part del circuit de fires en el qual les biblioteques de tot Catalunya poden adquirir nous fons per als seus equipaments gràcies al suport del departament de Cultura. La directora artística de la iniciativa, Mertxe París, va detallar la programació del festival ahir a la sala Alfred Perenya i va explicar l’aposta per la poesia en aquesta edició, un gènere que va reconèixer com a “complex, especialment per al públic infantil”. “Segur que algunes famílies descobriran la poesia per primera vegada”, va afirmar. Per la seua part, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, va posar en relleu l’impuls de diferents iniciatives municipals per reforçar la lectura a la ciutat, com la futura biblioteca de la zona nord o la transformació del Xalet dels Camps Elisis en un espai cultural. En aquest context, va avançar que el festival servirà també com a “marc per donar a conèixer el futur Pla Lector Municipal 2026-2030, que definirà les línies d’actuació per fomentar l’hàbit lector en els propers anys”.