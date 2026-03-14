Neix 'El Cor de l'Oest' per impulsar el turisme a set municipis de Ponent situats a l'entorn del Castell del Remei
La iniciativa agrupa diferents atractius que destaquen pel seu paisatge, la cultura, la història i el patrimoni
Set municipis de les comarques de la Noguera, l'Urgell i el Pla d'Urgell han impulsat 'El Cor de l'Oest', un projecte per fomentar el turisme a la zona i posar en valor el territori de Ponent. Amb el Castell del Remei com a centre simbòlic, la iniciativa agrupa diferents atractius de les localitats de Penelles, com el Gargar Festival de Murals i d'Art Rural; de Castellserà, amb la serra de Bellmunt-Almenara i la Casa dels Àngels del Mag Lari; o de Bellmunt d'Urgell amb el mirador de l'església de Sant Josep, entre altres. El projecte neix amb la voluntat de cooperació entre municipis que comparteixen paisatge i història per tal d'afrontar reptes com la despoblació i la generació d'oportunitats.
Concretament, els municipis que formen la nova marca turística són Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Castellserà, la Fuliola, Ivars d'Urgell, Linyola i Penelles. El projecte parteix de la constatació que el territori disposa d'un gran nombre d'atractius entorn el paisatge, el patrimoni, la cultura o la gastronomia i que sovint s'expliquen de manera dispersa. Per això, la voluntat de la iniciativa és projectar aquestes localitats de manera conjunta com a destinacions turístiques sostenibles i de qualitat. "Volem vincular aquests espais de les terres de Lleida sota una marca pròpia perquè la gent que en senti a parlar els pugui identificar", ha explicat l'alcalde de Penelles, Eloi Bergós.
'El Cor de l'Oest' aposta per un model de turisme sostenible, de proximitat i de qualitat pensat perquè els visitants visquin diverses experiències en un mateix cap de setmana amb propostes de turisme familiar, tranquil i accessible, però també atractiu per a perfils vinculats a la natura, la cultura, la fotografia o l'ornitologia. Entre les propostes turístiques que s'ofereixen hi ha l'art mural de Penelles, el mirador de Bellmunt d'Urgell, la Vila Closa de la Fuliola, l'estany d'Ivars i Vila-sana, el patrimoni vinculat al Canal d'Urgell o el llegat monumental i espiritual de Linyola.
En aquest context, el Castell del Remei funciona com a element vertebrador i un punt de connexió d'aquestes localitats. De fet, l'alcalde Castellserà, Marcel Pujol, ha destacat que "el Castell del Remei ha estat parròquia d'alguns dels municipis que participen a la iniciativa i un punt de trobada de festes majors i aplecs de sardanes". La iniciativa està finançada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.