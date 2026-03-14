PATRIMONI
El romànic, des de dalt
Reobren al públic els campanars de Boí, Barruera, Durro i Erill la Vall després de tres anys tancats. Estrenen demà una nova ruta guiada
El Centre del Romànic de la Vall de Boí va anunciar ahir la reobertura al públic des d’avui dissabte dels quatre campanars de les emblemàtiques esglésies de Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera i la Nativitat de Durro. La possibilitat de pujar a dalt d’aquestes quatre torres se sumarà així a l’atractiu de la visita als temples d’aquest conjunt romànic declarat Patrimoni Mundial de la Unesco fa poc més de 25 anys. Des del Centre del Romànic van informar que feia uns tres anys “per qüestions operatives internes i d’organització del treball” de les persones encarregades d’atendre els visitants a cada església que aquests campanars estaven tancats al públic. En canvi, seguiran tancats els de Sant Climent i Santa Maria de Taüll (vegeu el desglossament).
Per celebrar aquesta reestrena, demà diumenge es posarà en marxa la Ruta dels Campanars, un nou itinerari guiat a aquestes “quatre esveltes torres, autèntics símbols del nostre romànic i una de les imatges més emblemàtiques de la Vall de Boí”. El punt de trobada serà Santa Eulàlia d’Erill la Vall a les 11.00 h, per recórrer posteriorment els temples de Boí, Barruera i Durro en unes dos hores aproximadament. Amb aquesta ruta (amb inauguració de caràcter gratuït), el Centre del Romànic vol donar a conèixer tots els detalls ocults i possiblement poc coneguts d’aquests campanars: com es van construir?, quins elements decoratius podem trobar-hi?, per què no són tots iguals?, quines funcions tenien i tenen les campanes?... Després de la presentació de demà, aquesta ruta passarà a formar part del catàleg d’itineraris guiats, com la Ruta Romànic i Falles o la Ruta del (re)descobriment, que estan disponibles sota demanda.
L’accés al de Sant Climent de Taüll, frenat pel màping
Els campanars de Sant Climent i Santa Maria de Taüll continuaran tancats. Des del Centre del Romànic van assenyalar que el pas de gent per l’accés a les escales que s’enfilen per l’interior de la torre de Sant Climent interferiria amb l’espectacular projecció del màping al presbiteri del temple. Per això, van comentar que permetre aquesta circulació de visitants generaria també problemes d’organització. I a Santa Maria, oberta al culte, l’impediment és que l’accés al campanar no és directe i es porta a terme amb una escala portàtil.