'Sirat' d’Oliver Laxe encara la 98a edició dels Oscar amb dos nominacions
La pel·lícula 'Sirat', dirigida per Oliver Laxe, encara la gala de la 98a edició dels Premis Oscar amb nominacions en les categories de Mejor Película Internacional i Millor So.
La cita que anualment convoca l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood té lloc aquest diumenge 15 de març a la seua seu habitual, el Dolby Theatre de Los Angeles.
Encara que el llargmetratge de Laxe va passar el primer tall o 'shortlist' dels Oscar en cinc categories - Millor Pel·lícula Internacional, Millor So, Millor Música Original, Millor Repartiment i Millor Fotografia-, finalment només optarà a premi en les dos primeres.
Així, en Millor Pel·lícula Internacional, s’enfronta a la iraniana 'un simple accident’ de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental’ de Joachim Trier, la tunisiana 'La veu d’Hind' de Kaouther Ben Hania i 'L’agent secret’, cinta brasilera dirigida per Kleber Mendonça Filho i protagonitzada per Wagner Moura.
Després, en Millor So, la feina d’Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas competeix amb 'F1', 'Frankenstein', 'una batalla després de l’altra' i 'Els pecadors’. És més, 'Sirat' ha aconseguit que els seus tres sonidistes siguin el primer equip enterament femení de la història nominades a l’Oscar en Millor So.