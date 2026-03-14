SEGRE

'Sirat' d’Oliver Laxe encara la 98a edició dels Oscar amb dos nominacions

El director de cine Óliver Laxe posa a la catifa roja de la 40è edició dels Premis Goya, en l’Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrer de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Publicat per
REDACCIÓN

Creat:

Actualitzat:

La pel·lícula 'Sirat', dirigida per Oliver Laxe, encara la gala de la 98a edició dels Premis Oscar amb nominacions en les categories de Mejor Película Internacional i Millor So.

La cita que anualment convoca l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood té lloc aquest diumenge 15 de març a la seua seu habitual, el Dolby Theatre de Los Angeles.

Encara que el llargmetratge de Laxe va passar el primer tall o 'shortlist' dels Oscar en cinc categories - Millor Pel·lícula Internacional, Millor So, Millor Música Original, Millor Repartiment i Millor Fotografia-, finalment només optarà a premi en les dos primeres.

Així, en Millor Pel·lícula Internacional, s’enfronta a la iraniana 'un simple accident’ de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental’ de Joachim Trier, la tunisiana 'La veu d’Hind' de Kaouther Ben Hania i 'L’agent secret’, cinta brasilera dirigida per Kleber Mendonça Filho i protagonitzada per Wagner Moura.

Després, en Millor So, la feina d’Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas competeix amb 'F1', 'Frankenstein', 'una batalla després de l’altra' i 'Els pecadors’. És més, 'Sirat' ha aconseguit que els seus tres sonidistes siguin el primer equip enterament femení de la història nominades a l’Oscar en Millor So.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

