Dos carreteres tallades i unes altres tres amb restriccions a causa de la neu a Catalunya
La BV-4031 a l’altura del Coll de la Creueta (Barcelona) i la BV-4024 a l’altura del Coll de Pal (Barcelona) estan tallades aquest diumenge a causa de la neu que ha caigut en les últimes hores i unes altres tres vies presenten restriccions.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un apunt en 'X' recollit per Europa Press, els vehicles de tercera categoria tenen el pas restringit en la N-260 en el Port del Cantó (Lleida), mentre que la resta de vehicles han d’anar amb cadenes.
Les cadenes també són obligatòries en la C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida) i per accedir al Pla de Beret (Lleida), i també es recomana precaució per neu o gel a la calçada en la C-16 entre Bellver de Cerdanya (Lleida) i Bagà (Barcelona), en la C-162 entre Riu (Lleida) i Fontanals de Cerdanya (Girona), i en la N-230 entre Vilaller i Vielha (Lleida).