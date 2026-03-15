El flamenc es cola en la clausura del JazzConcabella
Recital a càrrec del trio Domínguez, Benavent i Di Geraldo
El festival de jazz de Concabella va tancar ahir la novena edició amb un trio format pel pianista Chano Domínguez, el baixista Carles Benavent i el bateria Tino di Geraldo. Els tres músics van oferir un repertori dissenyat per a l’ocasió que barrejava jazz i flamenc i que va seduir el públic local, habituat a propostes de tall més clàssic. Domínguez es va estrenar a l’escenari segarrenc, mentre que Benavent i Di Geraldo repetien en el cicle.
El programador i president dels Amics del Castell de Concabella, Enric Ribalta, els va definir com uns “artistes d’una gran qualitat”, que compten “amb un recorregut internacional” i als quals han “pogut reunir després de molts anys sense tocar els tres junts”.
Ribalta també es va mostrar “molt agraït per la resposta del públic, que sempre omple i participa en els concerts”, i amb la mirada ja posada en la desena edició. Durant aquesta edició del cicle de jazz també han passat pel castell de Concabella l’Alba Pujals Quintet i el Yambar, Rossy & Torres Trio.
La programació cultural a l’espai cultural dels Plans de Sió seguirà l’11 d’abril amb un concert de rumba catalana amb Pep Lladó & La Two Rivers Band i el 25 d’abril amb un recital poètic a càrrec de Josep Pedrals amb textos d’autors locals.