Denunciats 32 conductors per participar en curses il·legals en polígons de Lleida
Grups d’aficionats als cotxes es reunien en zones industrials per dur a terme activitats perilloses envoltats de públic
Els Mossos d’Esquadra han denunciat 32 persones per conducció temerària, amb sanció de 500 euros i pèrdua de 6 punts del permís de conduir; i una altra per la via penal per conduir sense punts al carnet, acusada d’un delicte contra la seguretat viària.
Els agents van detectar per les xarxes socials, a mitjans de l’any passat, diverses convocatòries de grups d’aficionats als vehicles per trobar-se en polígons industrials del Segrià i del Pla d’Urgell i fer curses il·legals.
La major part d’aquestes tenien lloc durant la nit i comptaven amb un nombrós públic. L’1 de novembre passat, van localitzar-ne una a Alcarràs (Segrià) i van identificar el seu presumpte organitzador, denunciat per organitzar un esdeveniment sense autorització.
A les convocatòries s’indicava la zona, però sense concretar fins a l’últim moment la localització exacta del lloc. En aquestes es feien curses en paral·lel, virolles repetides així com altres maniobres perilloses.
Des dels Mossos d’Esquadra indiquen que, gràcies a aquesta pressió policial, no s’ha detectat cap altra concentració rellevant en les comarques de Ponent. La investigació continua oberta i des del Grup de Recerca i Documentació de Trànsit es manté el monitoratge actiu de xarxes socials per detectar noves convocatòries i identificar perfils d’organitzadors.