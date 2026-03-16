'Valor sentimental' desbanca 'Sirât' i s'emporta l'Oscar a la millor pel·lícula internacional
El film d’Oliver Laxe tampoc aconsegueix el premi al millor so i se’n va de Los Angeles amb les mans buides
L'Acadèmia de Hollywood ha entregat l'Oscar a la millor pel·lícula internacional a 'Valor sentimental', de Joachim Trier, i ha deixat 'Sirât', d'Oliver Laxe, sense l'estatueta. La coproducció catalana tornarà de Los Angeles amb les mans buides, ja que tampoc ha recollit l'estatueta al millor so. La pel·lícula noruega va desbancar 'Sirât' als Bafta en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa i va superar la cinta de Laxe a millor pel·lícula, guió, direcció i actor als Premis del Cinema Europeu. 'Sirât' també s'enfrontava als Oscars en la categoria de millor film internacional a 'L'agent secret', de Kleber Mendonça Filho, l'altra gran favorita; 'Un simple accident', de Jafar Panahi, i 'La veu de Hind', de Kaouther Ben Hania.
Guanyadora del Gran Premi del Jurat de Canes, 'Valor sentimental' ha arribat amb molta força als Oscars amb un total de nou nominacions, entre les quals la de millor pel·lícula internacional, millor pel·lícula, millor director, millor guió original i millor actriu principal.
‘Valor sentimental’, de Joachim Trier, està protagonitzada per Renate Reinsve, Elle Fanning, Stellan Skarsgård i Inga Ibsdotter Lilleaas. Les germanes Nora i Agnes es retroben amb el seu pare absent, un director de cinema molt reconegut en el passat que torna per oferir a la Nora el paper principal de la seva pròxima pel·lícula. Tot i que ella ho rebutja, el Gustav decideix seguir endavant i utilitzar la casa familiar com a escenari del seu rodatge. Això farà aflorar de nou les tensions entre ells, especialment després de l’arribada d’una jove actriu de Hollywood que accepta el paper en lloc seu.
En una trobada a Los Angeles amb els altres candidats a la millor pel·lícula internacional, Trier va apuntar que ve d'una família en la qual "hi ha hagut traumes", particularment en la Segona Guerra Mundial i amb l’empresonament del seu avi, i va assenyalar que hi havia hagut coses que eren difícils de parlar amb la seva família. "Intentem trobar formes cinematogràfiques que d’alguna manera puguin expressar coses que no sabem com fer d’una altra manera", va dir.
Si es comparen les xifres dels finalistes en aquest apartat, ‘Sirât’ du recaptats a la taquilla dels cinemes espanyols poc més de 3 milions d’euros, prop del triple que ‘Valor sentimental’ (1,2 milions), segons dades actualitzades aquest dilluns per l’Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA) espanyol. Cal dir, però, que el film d’Oliver Laxe es va estrenar el maig del 2025, i per tant porta a la cartellera cinc mesos més que la pel·lícula de Joachim Trier, que va arribar a les sales a finals de novembre del mateix any. En canvi, ‘L’agent secret’, gairebé no ha tingut temps per rivalitzar amb les seves competidores en termes de públic a l’Estat, ja que es va estrenar, el 20 de febrer, però, així i tot, ja l’han vist més de 50.000 espectadors als cinemes.
En termes de pressupost, ‘Valor sentimental’ (6,75 milions d’euros) i ‘Sirât’ (6,5 milions d’euros) són dues cintes equiparables, i també les més ben dotades de les cinc candidates a l’Oscar a millor film internacional. Després venen ‘Un simple accident’, amb 5,2 milions de pressupost; ‘L’agent secret’, amb 4,4 milions; i ‘La veu de Hind’, amb 4,3 milions d’euros.
So
'Sirât' tampoc s'ha endut el guardó al millor so, que ha guanyat 'F1', dirigida per Joseph Kosinski. Les tècniques de so de la pel·lícula Laia Casanovas, Amanda Villavieja i Yasmina Praderas tornaran a casa sense l'estatueta, però com van explicar a l'ACN, dos dies abans dels Oscars, des de Los Angeles, era ja una “fita” haver aconseguit la nominació. En aquesta categoria també s'enfrontaven a 'Frankenstein', dirigida per Guillermo del Toro, 'Una batalla tras otra' dirigida per Paul Thomas Anderson, i 'Els pecadors', de Ryan Coogler.
Més d'una trentena de persones de l'equip de 'Sirât', entre els quals els nominats, el productor Oriol Maymó i el guionista Santiago Fillol han entrat al Dolby Theater. Els ha acompanyat la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. A la gala també hi ha estat present el director de l'ICEC, Edgar Garcia. El director de 'Sirât', Oliver Laxe, ha lluït a la cerimònia un pin amb forma de síndria en suport al poble palestí.
'Una batalla tras otras', la gran triomfadora
En una gala presentada pel comediant i presentador de televisió nord-americana Conan O'Brien, 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, ha estat la gran triomfadora d'aquesta nit amb sis guardons. La cinta, protagonitzada per Leonardo diCaprio, s'ha endut els premis a millor director, millor guió adaptat i millor pel·lícula, entre d'altres.
El millor actor ha estat per Michael B. Jordan pel seu paper a 'Els pecadors', cinta que s'ha endut un total de quatre estatuetes, entre les quals, la de millor guió adaptat. La millor actriu ha estat per Jessie Buckley per la seva interpretació a 'Hamnet'.
El Dolby Theater de Los Angeles ha tornat a acollir els Oscars, que han celebrat la 98a edició, amb fortes mesures de seguretat. De fet, tot el perímetre al voltant del recinte ha estat tallat al tràfic amb zones bloquejades i vigilades per agents de la seguretat.
L'actor Javier Bardem ha estat l'encarregat d'anunciar el premiat en la categoria de millor film internacional. Les seves primeres paraules han estat en anglès reivindicant el no a la guerra i una Palestina lliure.
'Sirât' posa punt final al seu periple pels premis internacionals
Amb els Oscars, 'Sirât' posa punt final al seu periple pels premis internacionals de cinema més importants. La carrera meteòrica de la pel·lícula d'Oliver Laxe, amb un 60% de producció catalana, va començar el maig passat al Festival de Canes, un certamen que ha funcionat sempre com a talismà per a Oliver Laxe i que li va valdre el Premi Especial del Jurat. El director nascut a París, de pares gallecs i format a Barcelona, ha presentat al certamen -el més prestigiós del món- tots els seus films anteriors, que sempre han tornat de França amb premi.
Al llarg de l'any, 'Sirât' ha sumat els cinc guardons tècnics a millor so, direcció de producció, càsting, muntatge i fotografia als Premis del Cinema Europeu, i els reconeixements, la gran majoria també tècnics, assolits als Gaudí –vuit premis– i als Goya –sis–.
En una entrevista a l'ACN des de Los Angeles, Oliver Laxe va explicar que ’Sirât’ estava "més a prop de ser un fracàs que de tenir dues nominacions als Oscars”. Laxe va agrair la recepció que el seu film havia tingut als EUA, amb una indústria que va dir que respecta molt “la diversitat d’artistes”. El cineasta també va presentar ‘Sirât’ davant dels seus competidors com la pel·lícula “més diferent” i la “més cinematogràfica”.
'Sirât', el viatge sense límits d'un pare i el seu fill
La pel·lícula més radical d'Oliver Laxe narra el viatge sense límits d'un pare i el seu fill per trobar la filla per festes rave a les muntanyes del Marroc. 'Sirât' significa 'camí' en àrab i té un fort component religiós en l'islam, tant físic com espiritual. D'una banda, és el camí interior que empeny una persona a "morir abans de morir". És, també, el pont que uneix l'infern amb el paradís. Precisament la polisèmia s'insereix a totes les arestes de la nova pel·lícula d'Oliver Laxe, que empeny els seus protagonistes -que, a excepció de Sergi López, debuten en la interpretació- a reconciliar-se amb la mort sobrevivint.
Convençut que som una societat radicalment tanatofòbica, la proposta del cineasta pretén acostar l'ésser humà a la pèrdua. 'Sirât' és una exploració de l'autenticitat real, una invitació a entendre la mort com a "porta per viure amb més dignitat i intensitat". Segons el cineasta, el llargmetratge és també una excusa per parlar "de la vida i de com créixer personalment". "Hem de fer aquest camí, hem de preparar-nos per a morir, i els personatges de la pel·lícula es troben precisament en l'abisme de comprendre que són imperfectes, preguntar-se de què són capaços i fins a quin punt podran saltar", reflexionava el també director de l'exitosa 'O que arde' en una entrevista amb l'ACN des de Canes.
La pel·lícula avança al ritme de l'atmosfera experimental del músic Kangding Ray que, amb el techno com a bandera, dibuixa una banda sonora de paisatges foscos. Oliver Laxe, que també és músic, no entén el setè art sense les notes com a pentagrama, que al llargmetratge havia de convertir-se en la invitació sensorial perquè l'espectador és deixés portar. El repartiment el completen el jove Bruno Núñez amb un grup d'actors amateurs, una aposta habitual del director. Un cop més, Oliver Laxe escriu el guió amb Santiago Fillol.