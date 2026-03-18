SEGRE s’adhereix al Pacte Nacional per la Llengua
En la visita a Lleida del conseller Vila
El Grup SEGRE es va adherir dilluns al Pacte Nacional per la Llengua, una iniciativa impulsada pel govern de la Generalitat per garantir el futur del català. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, va fer parada dilluns a la redacció d’aquest diari durant la seua visita a Lleida per reunir-se amb la directora de SEGRE, Anna Sàez. “Creiem que aquest acord és molt necessari, ja que el català està passant per un moment de fragilitat, malgrat la bona salut que encara té a les comarques lleidatanes”, va afirmar Sàez. A més, va recordar que “vam ser el primer diari a impulsar una doble edició en català i castellà, vam publicar el nostre primer diari en català l’11 de setembre del 1997”.
Entre les entitats que formen part del pacte, destaquen Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua. El document consta d’un full de ruta fins al 2030 i parteix d’un diagnòstic que aborda els factors que condicionen la situació del català. Així mateix, formula objectius ambiciosos però realistes, orientats a la millora efectiva del coneixement i l’ús social de la llengua.