Àngel Jové, in memoriam
El Museu Tàpies obrirà avui la primera retrospectiva a Barcelona dedicada a l’artista multidisciplinari lleidatà. Amb 1.400 obres, moltes d’inèdites
El Museu Tàpies de Barcelona va presentar ahir l’exposició Àngel Jové. De intactu, la primera retrospectiva a la capital catalana dedicada a l’artista multidisciplinari lleidatà, que va morir l’octubre del 2023 als 83 anys. La mostra obrirà avui al públic i es podrà visitar fins al 27 de setembre. Comissariada per Maria Josep Balsach, que va ser la parella de Jové, ofereix un recorregut amb unes 1.400 obres –entre dibuixos, fotografia i pintura–, bona part de les quals són inèdites ja que no havien sortit de l’estudi de l’artista. Balsach va assegurar que “no pretén ser una mostra antològica d’un dels creadors més polièdrics, sinó que s’ha plantejat com una constel·lació d’obres”. La selecció de peces està concebuda des d’algunes de les idees principals en les quals es va moure la pràctica artística de Jové, com el serialisme i el gest infinit, l’horitzó com a punt de separació entre la llum i la foscor, el buit o el dolor i el trauma com a conseqüències de la guerra i l’exili.
La directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, va reivindicar que “calia fer aquest homenatge” a Àngel Jové, a qui va recordar com un personatge “que es va apartar del món” per centrar-se en la seua obra. Prieto va afegir que l’obra de Jové connecta de forma “radical” amb el present per “desgraciadament els temps convulsos que vivim”. Per a Balsach, aquesta exposició també aborda la vulnerabilitat de la infància, la pobresa, la solitud de la naturalesa, l’exploració de la ferida i el dolor, i fins i tot ret un homenatge al poeta lleidatà Màrius Torres. I permet anar més enllà en la carrera de qui també va ser conegut com a actor de culte de Bigas Luna.
Artista total, precursor i referent de l’art conceptual a Catalunya
Àngel Jové (Lleida, 1940-Girona, 2023) va ser un dels precursors i referents de l’art conceptual a Catalunya. Abans d’interessar-se pel cine de la mà de Bigas Luna (Bilbao, Caniche, Angustia, Las edades de Lulú...), Jové va formar part del Grup Cogul en la seua Lleida natal, juntament amb artistes com Víctor Pérez Pallarés, Ernest Ibàñez, Albert Coma Estadella, Albert Vives o Jaume Minguell, però aviat es va projectar més enllà de Ponent. Els vitralls del Saló Víctor Siurana de la UdL i de la Capella de Jesús de la Seu Vella porten la seua firma.