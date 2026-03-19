Es preveu incrementar el pressupost destinat al Museu de Lleida
Cultura preveu destinar fins 300.000 euros més al museu de la capital lleidatana. La consellera resta importància que el Museu de Lleida no cedeixi cinc peces de la seua col·lecció permanent
El Museu de Lleida rebrà més pressupostos de part del Departament de Cultura. Els diners cap al museu lleidatà incrementen uns 300.000 euros i va lligat a l’aprovació de pressupostos del Govern.
Avui la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presidit el plenari del Consorci del Museu de Lleida. En la trobada s’ha explicat el pla estratègic dels propers anys i els pressupostos del museu.
La consellera també ha tractat i ha restat importància a la petició del govern aragonès perquè el museu cedeixi cinc taules de Sixena que estan a Lleida com a part de l’exposició permanent.