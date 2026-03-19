Reprenen les visites guiades a una gran ciutat ilergeta, el jaciment ibèric del Molí d'Espígol de Tornabous
Són gratuïtes i permeten conèixer els recents descobriments que s'hi han fet
L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural torna a posar en marxa aquesta primavera el cicle de visites guiades gratuïtes a la ciutat ibèrica del Molí d'Espígol, a Tornabous, amb l'objectiu d'apropar al públic un dels jaciments més importants de la cultura ibèrica a Catalunya. La primera visita de la temporada tindrà lloc el dissabte 28 de març a les 11 h. Les sessions es programaran l'últim dissabte de cada mes fins al setembre, amb una activitat especial en el marc del Cap de Setmana Ibèric a l'octubre. Les visites són conduïdes per guies especialitzats en patrimoni i arqueologia i permeten conèixer tant la història del jaciment com els resultats de les recerques arqueològiques que s'hi han desenvolupat en els darrers anys.
Les visites guiades permeten descobrir aquest jaciment arqueològic de la Ruta dels Ibers i conèixer com era l'antiga ciutat dels ilergets, amb una trama urbana complexa i estructurada que evidencia una intensa activitat política, econòmica i social des del segle VI aC. Durant el recorregut, d'aproximadament una hora de durada, els participants poden descobrir les principals estructures del jaciment i aprofundir en el coneixement del poble ilerget que va habitar les planes dels rius Segre i Cinca entre els segles VI i I aC.
El programa manté el format habitual de visites en horari de matí durant la primavera i la tardor, mentre que durant els mesos d'estiu es traslladen al vespre per evitar les hores de més calor. Les sessions són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia.
Una gran ciutat ilergeta
El jaciment ibèric del Molí d'Espígol se situa sobre una suau elevació de la plana urgellenca, al municipi de Tornabous, i amb una superfície aproximada d'una hectàrea és el jaciment ibèric més gran de la Catalunya occidental. La visita permet conèixer l'estructura urbana d'aquesta ciutat, formada per carrers empedrats, places i diferents tipus d’habitatges, així com un conjunt de muralles monumentals que protegien l'assentament.
Les excavacions arqueològiques han posat al descobert un complex sistema urbà que inclou també espais dedicats a activitats manufactureres i zones d’emmagatzematge com el camp de sitges, fet que confirma la importància econòmica i política del nucli. Segons algunes interpretacions, aquesta ciutat podria correspondre a Atanagrum, la capital dels ilergets, esmentada per les fonts clàssiques i vinculada als episodis històrics de la Segona Guerra Púnica.
Centre d’interpretació
La visita es complementa amb el centre d'interpretació del Molí d'Espígol, que permet aprofundir en la història del jaciment a través de diversos recursos museogràfics. Un dels elements més destacats és la recreació hipotètica de la ciutat ibèrica en el moment de la seva màxima esplendor, elaborada a partir dels resultats de les campanyes arqueològiques i de les interpretacions científiques dels investigadors.
Els visitants també poden veure l'audiovisual Atanagrum, que explica la història dels cabdills ilergets Indíbil i Mandoni i el paper del seu poble en el context de la Segona Guerra Púnica.
En concret, les visites guiades tindran lloc els dies 28 de març, 25 d'abril, 30 de maig, 27 de juny, 25 de juliol i 29 d'agost. El programa continuarà el divendres 11 de setembre i culminarà els dies 3 i 4 d'octubre amb les activitats del Cap de Setmana Ibèric.