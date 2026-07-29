PATRIMONI
Andorra difon el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell
Donen llum verda a protegir el seu entorn
El departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra va organitzar ahir una visita guiada per la Catedral de Santa Maria d’Urgell per descobrir el valor històric i patrimonial del conjunt catedralici de l’Alt Urgell i el seu paper dins de la candidatura transnacional.
“Els testimonis materials de la construcció de l’Estat del Pirineu: el Coprincipat de França i el Coprincipat d’Andorra”, presentada de manera conjunta entre Andorra, Espanya i França per a la seua inclusió dins de la llista del Patrimoni Mundial de la Unesco. L’activitat, que era gratuïta, s’emmarcava dins de la campanya Estiueja al patrimoni, impulsada pel Govern andorrà.
L’organitza cada any entre el 19 de juny i el 27 d’agost i ofereix un programa de visites guiades i activitats per donar a conèixer els monuments vinculats a aquesta candidatura.
D’altra banda, la Generalitat va aprovar ahir la delimitació el Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) de la catedral de Santa Maria i del seu entorn de protecció.