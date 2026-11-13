LITERATURA
Iolanda Batallé, Premi Proa de novel·la
L’escriptora barcelonina recrea a ‘Lluny de Califòrnia’ un episodi d’amor en la seua joventut als Estats Units. Una història que l’ha ajudat a “entendre coses de fa tres dècades”
L’escriptora, editora i directora de la Llibreria Ona Iolanda Batallé (Barcelona, 1971) va ser guardonada ahir a la nit amb el VIII Premi Proa de novel·la per la seua obra Lluny de Califòrnia, en la qual recupera un episodi de la seua joventut als Estats Units. A la novel·la, Batallé aborda la història d’una escriptora de 50 anys que s’enfronta a l’amor que va viure a Califòrnia quan en tenia 23. Justament, Batallé va estudiar a la Universitat de Berkeley i va ser professora a Los Angeles als anys 90. La guanyadora va explicar que és una novel·la de maduresa que l’ha ajudat a “ordenar i entendre coses que vaig viure fa tres dècades”. “Tots som un desastre ple d’amor”, va defensar l’escriptora.
El resultat es va donar a conèixer en el transcurs d’un sopar literari a la Fundació Tàpies de Barcelona. En aquesta edició es van presentar un total de 49 originals i la dotació del premi és de 40.000 euros. El jurat del guardó –conformat per cinc membres, entre els quals la periodista i directora de SEGRE, Anna Sàez– va considerar que es tracta d’una novel·la “breu, intensa i elèctrica”, que dialoga amb Virginia Woolf, Mercè Rodoreda i Núria Bendicho i que mostra “la cara més aspra i descarnada del dolor, la malaltia mental i el dol”.
La protagonista de Lluny de Califòrnia és Maria Viladoms, una escriptora de 50 anys, l’editora del qual l’arrossega a tornar a una història que fa tres dècades que evita. Al 23 anys, noucasada amb el Joe, se’n va anar amb una beca a Berkeley. Allà es va enamorar del Max, un noi de 19 anys amb depressió ciclotímica. La relació es va anar complicant fins que ella va decidir tornar a Catalunya. La novel·la alterna el dietari professional de l’editora, una dona “cremada” i “farta de tot”, amb el text que va escrivint la protagonista. Batallé va reconèixer que s’ho va passar molt bé amb aquest personatge, que va definir com “gairebé una caricatura”. També va dir que mai abans no havia treballat tant l’humor i la crítica. Va descriure el llibre com la història d’una jove “plena d’amor” que converteix la seua vida en un desastre i descobreix que hi ha desastres “que l’amor no pot solucionar”. La vida, va afegir, també és “paciència i saviesa” i “calma i perdó”. D’allà ve la frase que va repetir al llarg de la presentació de l’obra: “Tots som un desastre ple d’amor.”
La salut mental
La salut mental travessa tota la novel·la. L’autora va recordar que als anys 90, a Catalunya, aquest tipus de trastorns eren “desconegudíssims”. A Califòrnia, en canvi, se’n parlava fins i tot en les reunions de professors. En aquest sentit, la novel·la també mostra com qui estima una persona amb una malaltia mental severa acaba patint-la.
Llicenciada en Filologia i en Ciències de la Informació, Batallé va dirigir l’Institut Ramon Llull entre 2018 i 2021, és col·laboradora de diferents mitjans de comunicació i professora d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès i en cursos de postgrau a la Universitat Pompeu Fabra. La seua trajectòria literària, que va arrancar el 2009 amb La memòria de les formigues, va fer un salt el 2013 guanyant el Premi Prudenci Bertrana amb Faré tot el que tu vulguis. Massa deutes amb les flors va ser el seu últim llibre publicat, el 2023. La directora de la Llibreria Ona va recordar que molts autors en català no poden viure de la literatura: “Molts escriuen de matinada, els caps de setmana o en vacances.” Per això, va veure el premi com una empenta per seguir.