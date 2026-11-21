LITERATURA
Meritxell Nus: «Ens estem quedant sense referents»
PREMI DE POESIA MÀRIUS TORRES
Acaba de guanyar el Premi Màrius Torres de poesia amb Taure. A què fa referència aquest títol?
La idea parteix de l’arquetip astrològic de Taure, que és un signe fix i que representa la solidesa, la lentitud i la perseverança. M’interessava utilitzar aquesta figura per comparar-la amb la transformació que està experimentant el món rural, però també el món en general. Allò que sempre havia estat tangible i perdurable s’està convertint en una cosa líquida, etèria, vaporosa i intangible. Avui ho guardem tot en un núvol, i cada vegada sembla que perdem més el contacte amb la matèria i amb allò que ens sosté.
L’obra aborda la desaparició dels oficis i les formes de vida tradicionals.
Em preocupa que no només estiguin desapareixent una sèrie d’oficis i inèrcies, sinó també valors. Com a éssers humans que transitem aquesta experiència, ens estem quedant sense referents identitaris per saber qui som. Utilitzo molt el món rural perquè és un entorn que conec molt bé, en el qual m’he criat i que forma part de la meua identitat. A través d’aquest món observo aquest daltabaix, aquesta falta de sentit que acompanya els canvis que estem vivint.
Estem perdent alguna cosa més que simplement una manera de viure?
Sí, perquè les maneres tradicionals de fer les coses portaven associada una relació amb el temps i amb l’entorn. La terra té els seus propis ritmes: necessita temps per donar fruits, està sotmesa al cicle de les estacions i no respon a la nostra voluntat d’immediatesa. En canvi, nosaltres vivim accelerats, amb una pressa constant que moltes vegades va en contra dels dictàmens de la naturalesa. Hi ha una incompatibilitat entre la nostra manera de viure i els temps naturals.
Taure també expressa una crítica a la manera en què tractem la natura, sobretot amb el turisme. Quan deixem de contemplar el paisatge per limitar-nos a consumir-lo?
És una cosa que m’interessa molt. Hi ha territoris naturals extraordinaris que visitem com a turistes, però moltes vegades el que busquem és aconseguir una bona fotografia d’aquell lloc. No existeix necessàriament una contemplació real ni una voluntat de relacionar-nos amb l’entorn. Al llibre hi ha, per exemple, un poema escrit a Islàndia, un territori que ofereix una puresa natural extraordinària, i m’interessava mostrar aquest xoc entre la natura i el turisme desbocat.
El poemari també incorpora escenaris i espais urbans, com Los Angeles.
Hi ha un poema situat al centre de Los Angeles, a l’edifici més alt. Apareix un transeünt que busca el cor d’aquell edifici, el seu canal central. Al final dedueix que aquest cor és l’ascensor, perquè és l’únic que permet transitar per l’edifici. M’interessava introduir aquesta imatge per mostrar com també en els espais urbans es produeix una pèrdua de connexió amb la nostra pròpia condició humana.
Què suposa per a vostè rebre aquest reconeixement?
Estic molt orgullosa que aquest llibre estigui vinculat al nom de Màrius Torres. És un poeta que sento molt de prop i que té versos preciosos. N’hi ha un que diu: “La terra no sabrà mai mentir”, i crec que connecta moltíssim amb el sentit de Taure.