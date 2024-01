Grup Vall Companys, Top Employer 2024: líder en talent a Lleida i a Espanya

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Actualment les persones són les que trien les empreses, i no al revés. En aquesta línia, el Grup Vall Companys, empresa agroalimentària líder a Espanya, fa anys que desenvolupa i treballa polítiques de talent i de foment del benestar del treballador per poder apropar-se al màxim als millors professionals que volen desenvolupar la seva carrera en un sector líder com el de l’alimentació. Aquesta iniciativa ha permès que el Grup hagi estat reconegut per quart any consecutiu Top Employer 2024, consolidant- se com la primera empresa de la demarcació de Lleida a obtenir aquest reconeixement.

Top Employers Institute és l’encarregada d’atorgar aquest prestigiós certificat. I és que, tal com proclama l’entitat, només les empreses més destacades l’obtenen. Així, el Grup Vall Companys ha estat sotmès a una minuciosa avaluació, en la qual s’han analitzat les iniciatives i pràctiques de gestió de personal de l’empresa, aconseguint resultats totalment favorables. I com ho ha fet el Grup Vall Companys per arribar a erigir-se com a referent en aquest àmbit? En aquest cas, el departament de Desenvolupament i Gestió de Persones, liderat per Carmina Chia, ha estat acreditat per diferents aspectes que són d’especial rellevància per als seus professionals. De fet, el Grup va ser el primer operador del sector a Espanya en professionalitzar les polítiques de talent i laborals fa trenta anys. Tot amb un departament intern propi. Una qüestió avui molt normal, però fa trenta anys, no.

El guardó reconeix l’impuls al lideratge professional i al desenvolupament personal dels seus equips, així com la promoció professional dels treballadors i la captació i retenció de talent. En aquest sentit es destaca la promoció del lideratge i la possibilitat de créixer tant horitzontalment, en altres departaments o empreses del Grup a qualsevol lloc d’Espanya o Amèrica Llatina, com verticalment. Tanmateix, s’ha avaluat de manera alta-ment positiva el seu compromís amb la digitalització i la flexibilitat, entre d’altres, considerant la provisió d’eines digitals per agilitzar i simplificar les labors diàries de tots els col·laboradors, de manera que es garanteixi la conciliació familiar.

Innovacions en la formació continuada

Entre les diverses polítiques de talent implantades pel Grup, es troben les eines per potenciar el talent dels seus col·laboradors. En aquest sentit, la companyia disposa d’un Campus Virtual, que, a través d’una app, ofereix cursos de gestió d’equips, innovació, organització i planificació. En total, els professionals del Grup tenen a la seva disposició uns 129 recursos audiovisuals. A la vegada, des del Departament de Desenvolupament i Gestió de persones es porten a terme fins a 750 accions formatives.

La salut i el benestar dels treballadors, una prioritat

El Grup Vall Companys és la primera companyia del sector agroalimentari a Espanya en volum de facturació, però el seu èxit va molt més enllà d’aquestes xifres: saben que el lideratge també passa per tenir cura del talent i impulsar iniciatives per assegurar la salut i el benestar dels seus equips. Així, compta amb una àrea dedicada específicament a proposar i realitzar activitats de benestar per millorar la vida dels seus treballadors. Es tracta de la iniciativa Empresa Saludable, en què es desenvolupen aspectes relacionats amb la nutrició, la salut i l’esport, i valors com la solidaritat, entre d’altres

Promovent el talent jove amb la UdL

El coneixement i el talent són elements diferenciadors en el desenvolupament personal. Per això, el Grup Vall Companys, enfocats a promoure l’excel·lència també entre els joves, és impulsor de projectes que permeten que els estudiants puguin créixerpotenciar les seves habilitats. N’és un exemple la Càtedra Grup Vall Companys - UdL d’Alimentació Sostenible, que han realitzat juntament amb la Universitat de Lleida. L’objectiu d’aquesta aliança és propiciar que els estudiants universitaris més destacats tinguin una empenta professional, premiant els millors treballs de final de grau i de màster, tot agilitzant la seva incorporació al mercat laboral. Amb això, el Grup Vall Companys, com a principal productor d’aliments d’Europa, és partícip en primera persona de l’enfortiment de la competitivitat a Lleida i a les comarques de Ponent.

En sintonia amb aquesta visió d’incentiu del talent, val a dir que justament avui –i fins al 26 de gener– s’inicia el Tour del Talento 2024, un esdeveniment referent a nivell nacional organitzat per la Fundació Princesa de Girona en què el Grup Vall Companys participarà activament. La companyia oferirà una visita a la granja de darrera tecnologia Granja 5.0, i al laboratori de salut animal Mevet. També, la directora de Desenvolupament i Gestió de persones, Carmina Chia, compartirà la seva experiència i coneixements en una taula rodona sobre el talent al mercat laboral, avui mateix 22 de gener a la Llotja.

Iniciatives com aquestes constaten que el grup implanta les millors polítiques de talent i benestar professional a nivell nacional, que l’han dut a estar present a 24 províncies d’Espanya, englobant un conjunt de 47 empreses diverses i prop de 2.600 granges integrades, i més de 3.000 milions de facturació. Avui, el creixement continu del grup agroalimentari més gran del país no s’acaba aquí: el següent pas és el procés d’internacionalització que s’està duent a terme a Llatinoamèrica, on s’estan obrint nous mercats a països com Mèxic, el Brasil, Colòmbia, l’Uruguai, el Perú o l’Equador.