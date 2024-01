El poder adquisitiu dels empleats el 2023 ha estat menor que el del 2007

detail.info.publicated efe

El salari dels empleats espanyols va augmentar un 8,8 % el 2023 respecte a un any abans, bastant per sobre del dels directius i els càrrecs mitjans, encara que no van aconseguir recuperar poder adquisitiu en relació amb 2007 com a conseqüència de la galopant inflació.

Aquesta és la principal conclusió de l’informe "Evolución salarial 2007-2023", realitzat per la consultora ICSA Grup en col·laboració amb l’escola de negocis Eada i que es basa en les dades salarials de més de 80.000 empleats per compte d’altri a Espanya.

L’estudi, presentat aquest dimecres en roda de premsa, revela que el salari mitjà brut dels empleats es va situar l’any passat en 26.406 euros, un 8,8 % més que en l’any precedent, i el dels directius en 88.347 euros, un 3,29 % superior, mentre que el dels càrrecs mitjans va ser de 43.062 euros, la qual cosa suposa una caiguda del 3,8 %.

Els càrrecs intermedis, els més mal parats

L’increment del salari mínim (SMI) i els convenis col·lectius pactats van contribuir a aquest augment salarial del 8,8 % per als empleats, segons els autors de l’informe, que atribueixen el retrocés del sou dels comandaments intermedis a "l’amortització" que les empreses realitzen d’aquestes posicions en temps incerts i amb fluctuacions com l’actual.

El director de l’àrea d’estudis d’ICSA, David Suárez, i el professor de Eada Business School Jordi Asens han apuntat també cap a un altre factor que explicaria en part aquest fenomen: l’impacte de la Intel·ligència Artificial (IA), que "aplana" les estructures.

"Tot i que encara no puguem quantificar la seua rellevància, la IA ja està replantejant les funcions, les responsabilitats i la vigència d’un alt percentatge de llocs de treball", ha subratllat Suárez.

El cop de la inflació

Malgrat que els sous dels empleats ha pujat un 34,8 % des de 2007, l’evolució de la inflació, que ha crescut un 36,1 % en aquest període, ha deixat el poder adquisitiu dels treballadors de base per sota del de fa 16 anys.

L’increment acumulat del salari dels comandaments intermedis (23,73 %) i de la direcció (28,59 %) també està per sota del de la inflació en aquell període.

Per sectors, la indústria va ser la que va registrar el 2023 els salaris més alts, amb 30.171 euros, arrabassant la primera posició a les finances i les assegurances, que es van situar en segona posició (28.816 euros), seguides de la construcció (24.564 euros), els serveis (21.933 euros), el transport (20.966 euros), i el comerç i el turisme (18.154 euros).

Madrid i Catalunya, al capdavant dels sous

Per zones Madrid lidera els millors sous en totes les categories, seguida de Catalunya. Així, els directius van percebre 93.636 euros a Madrid i 90.322 a Catalunya, seguits d’Astúries (87.117 euros), mentre que La Rioja (75.455 euros) i Extremadura (76.542 euros) es van ubicar a la cua d’aquesta categoria.

Entre els càrrecs directius, els més ben pagats van ser els Madrid (45.640 euros), Catalunya (44.025 euros) i Astúries (42.462 euros), i La Rioja (36.778 euros) i Extremadura (35.846 euros) van ocupar també els últims llocs.

Respecte als empleats, Madrid va liderar la llista, amb 27.987 euros, i després Catalunya, amb 26.996 euros, mentre que Navarra es va situar en tercera posició (26.707 euros), i a la cua es van quedar Extremadura (21.981 euros) i La Rioja (22.552 euros).

El document també analitza els salaris en funció de la dimensió de les empreses i conclou que en les més grans els directius van veure incrementar especialment els seus sous, fins un 6,47 %, mentre els comandaments intermedis van registrar una caiguda del 7,34 %.

El sou dels empleats va augmentar més en la petita empresa (12,18 %) i en la mitjana (12,34 %), que en la més gran (8 %).

En l’actual context econòmic, dominat per la incertesa, els autors de l’informe han defensat un nou model de millora dels salaris que no es basi en increments lineals i es vinculi més a la productivitat.

"Necessitem un model més sostenible i adaptable", ha dit David Suárez, que ha apostat per utilitzar més retribucions variables, complements extrasalarials -assegurances mèdiques o ajuts per a guarderia-, el teletreball o les carreres professionals.