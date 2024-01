Lleida va tancar el 2023 amb una taxa d'atur del 5,42%, segons l'EPA

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La província de Lleida va acomiadar el 2023 amb una taxa d'atur de només el 5,42%, quatre punts menys que l'any anterior, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la taxa d'atur més baixa d'entre les demarcacions catalanes i una de les més reduïdes de tot l'Estat espanyol, només superada lleument per Àlava i Sòria.

Lleida va tancar el 2023 amb 11.900 aturats, segons la dada de l'EPA, el que representa 8.300 aturats menys que dotze mesos abans. Pel que fa a l'ocupació, durant l'any passat el territori lleidatà va crear 15.200 llocs de treball, fins als 207.800.

El conjunt de Catalunya va tancar el 2023 amb xifres rècord d'ocupació per aquesta època de l'any, amb 3,7 milions de persones treballant, segons l'EPA. El segon any de vigència de la reforma laboral ha acabat amb 197.600 ocupats més (+5,62%) que el 2022. A tancament d'any, la taxa d'atur a Catalunya ha repuntat lleugerament fins al 8,97%, però és la més baixa per aquesta època des del 2007. Des del punt més àlgid d'afectació per covid, l'indicador de desocupació s'ha reduït en prop de 5 punts.

Tot i marcar una xifra històricament baixa, els aturats han notat un creixement de 20.900 persones en tres mesos, fins a les 366.300 persones. En comparació amb l'any passat, hi ha 20.900 desocupats menys a Catalunya, un 5,4%, xifra que es manté per sobre del 5% en els últims tres trimestres.